Freaky Director réaffirme l’univers partagé avec Happy Death Day

Le nouveau Christopher Landon movie est un clin d’œil à plusieurs concepts, y compris le plaisir décalé de Horrible vendredi et un bon film slasher vintage enveloppé dans un, mettant en vedette Vince Vaughn et Kathryn Newton.

Le film fait partie d’une nouvelle direction que nous avons vu Landon prendre, après avoir déjà travaillé sur le Activité paranormale la franchise. Le réalisateur a apprécié les aspects méta et conscients de l’horreur dans Bizarre et Joyeux jour de la mort. Les deux films ont des gammes très similaires de comédie exacerbée et d’événements inexplicables qui créent généralement une atmosphère plus légère et plus sanglante pour un psychopathe brandissant un couteau.

Landon a récemment parlé à Collider de Bizarre (qui vient de gagner plus de 4 millions de dollars dans un box-office en difficulté). Le réalisateur a été directement interrogé sur le potentiel d’un crossover et la possibilité d’un univers partagé. Le réalisateur a répondu à la publication en leur expliquant: « Oh ouais! Totalement! À cent pour cent. Je pense qu’ils existent dans le même univers spirituel, pour ainsi dire. Je pense que je pourrais facilement voir Tree et Millie se réunir et être comme, «Eh bien, vous ne croirez pas ce qui m’est arrivé! Parce que je pense que leur tonalité ils sont connectés, je pense que thématiquement ils sont connectés d’une manière étrange. Et oui, je pense que c’est un achat facile, facile à coup sûr. «

Joyeux jour de la mort (comme Bizarre) a un fandom qui n’est peut-être pas l’horreur grand public, mais qui a suffi à survivre. Pour Bizarre, toute participation au box-office est un bon signe, et Joyeux jour de la mort est le plus petit joyau d’horreur qui s’est battu pour une suite – et un troisième film potentiel dans le futur. Bien sûr, on a déjà parlé de ces films existant dans le même monde, mais cela semble cimenter l’idée que Tree et Millie ont le potentiel de former un duo fort.

La notion de Landon à la tête d’un univers partagé où l’horreur et la comédie sont les deux thèmes les plus cohérents suffit à nous intriguer. Que pensez-vous des comparaisons entre les films?

