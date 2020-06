Fraser a dû « oublier » Star Wars – / Film

Greig Fraser, le directeur de la photographie derrière des films comme Laisse moi entrer, Les tuant doucement, Foxcatcher, et Zero Dark Thirty, se dirige d’une épopée spatiale à une autre: il est l’homme derrière la caméra pour le réalisateur Denis VilleneuveL’adaptation très attendue de l’histoire de science-fiction de Frank Herbert Dune. Fraser était le directeur de la photographie pour les deux Rogue One: une histoire de Star Wars et Le Mandalorien, mais dans une nouvelle interview, il a parlé de devoir « oublier beaucoup de Guerres des étoiles« Lors de l’embarquement Dune expérience, et il promet que le premier film de la vision à deux films de Villeneuve pour Dune est «une épopée entièrement autonome». Lisez quelques-unes de ses citations ci-dessous.

Fraser a parlé avec nos amis de Collider dans le cadre de leur série Collider Connected, et bien qu’il n’ait pas trop divulgué les spécificités du prochain film de Villeneuve, il a parlé de sauter à bord après avoir passé tant de temps dans le Guerres des étoiles galaxie.

«C’était très amusant car j’ai dû oublier beaucoup de Guerres des étoiles quand je faisais Dune, » il a dit. « Ce n’était pas difficile, cependant. Denis et moi avons parlé clairement à quoi le film devrait ressembler et devrait se sentir, et les formats et ceci et cela, donc il n’était pas difficile de dévier et de changer de voie. Il y avait quelques similitudes comme les déserts. Je veux dire, écoutez, finalement je suis certain que George Lucas a été inspiré par Dune quand il a fait Guerres des étoiles. Je ne sais pas si c’est sacrilège de parler, mais il y a beaucoup de similitudes dans certains domaines, donc vous pouvez dire qu’il a certainement été influencé par cela. J’ai donc dû faire attention à faire les deux[[Dune et Le Mandalorien]et de ne pas me répéter. «

Sonne comme Timothée ChalametLe personnage de Paul Atreides ne regardera pas avec mélancolie les soleils jumeaux se coucher sur l’horizon d’Arrakis. (Arrakis est la planète de sable sur laquelle il se trouve au début de l’histoire.) Mais peut-être encore plus intéressant, Fraser a répondu en répondant à une question que certains s’étaient posée Dune: ce film ressemblera-t-il à la première partie d’une histoire en deux parties? Selon lui, la réponse est non.

« C’est une histoire entièrement formée en soi avec des endroits où aller. C’est un film épique entièrement autonome dont les gens tireront beaucoup quand ils le verront… c’était une aventure visuellement. «

En tant que quelqu’un qui a lu le roman d’Herbert, il semble qu’il y ait un point naturel à diviser cette histoire en deux où le voyage du héros pourrait sembler un peu complet … mais je suppose que je ne peux pas vraiment y entrer sans gâcher ce qui se passe, donc je » Je vais laisser les lecteurs de livres avec un mot pour spéculer sur le point auquel je fais référence: l’ornithoptère.

Dune (première partie) devrait actuellement sortir en salles le 18 décembre 2020.

