Frappés par des pertes, les joueurs de tennis recherchent un terrain payant différent – le tennis

Dans le meilleur des cas, les joueurs de tennis dans les échelons inférieurs ont une existence très éloignée de l’élite. Et la pandémie de Covid-19 a encore mis en évidence un écart de rémunération béant entre les joueurs en fonction du classement. L’aide financière fournie aux pros pour aider à surmonter la crise a encore mis en évidence la disparité dans un sport avec «l’un des niveaux d’inégalité les plus extrêmes», comme le dit Patrick Mouratoglou, l’entraîneur français de Serena Williams.

En mai, les instances dirigeantes du tennis – la Fédération internationale de tennis (ITF), l’ATP masculin, la WTA féminine et les quatre tournois du Grand Chelem – se sont associées pour collecter plus de 6 millions de dollars afin de compenser les joueurs les moins bien classés en difficulté en raison du « pas de jeu, pas de revenu » période qui a suivi l’arrêt des tournées en mars. L’ITF, qui organise des événements professionnels de niveau inférieur, a annoncé le mois dernier son propre package pour soutenir les joueurs non couverts par ce programme de secours aux joueurs (PRP).

Les pros indiens en manque d’argent – aucun ne fait partie du top 100 mondial en simple – ont bien accueilli ce soutien. Pourtant, tout le monde n’est pas au même niveau quand on aurait pu s’attendre à ce que les autorités du tennis concentrent leur aide sur les plus démunis et les plus vulnérables.

Le n ° 438 mondial Sidharth Rawat a reçu environ 4300 $ de l’ATP en tant que premier versement en mai. Une somme similaire est attendue ce mois-ci. Mais le prochain meilleur joueur de simple de l’Inde, Manish Sureshkumar, n ° 642 mondial, n’a reçu qu’un paiement unique de 750 $ de l’ITF. Le soulagement est directement proportionnel au classement – PRP donne environ 8 600 $ chacun (en deux versements) aux joueurs de simple masculin classés de 101 à 500, et la moitié de la somme aux joueurs de double classés de 51 à 175. Pour les femmes, le seuil de classement est le même, même si le montant serait d’environ 10 000 dollars (payé en deux tranches). Le fonds prend également en compte les prix en argent passés.

Pendant un mois, les joueurs classés en dessous de 500 n’ont pas été pris en compte pour bénéficier d’une aide jusqu’à ce que l’ITF annonce un «paquet complet» en juin. Il comprenait 1 000 $ aux joueurs de simple classés de 501 à 600, 750 $ pour ceux de 601 à 700 ainsi que des joueurs de double de 176 à 300, hommes et femmes.

Outre la baisse d’un dixième du montant, le mode de paiement diffère également. L’ATP et la WTA transfèrent directement des fonds sur le compte d’un joueur tandis que l’ITF les remet aux associations nationales. Les joueurs doivent envoyer une demande de paiement aux associations d’origine, ce qui peut prolonger leur attente.

Arjun Kadhe, 26 ans, classé 655 en simple et 231 en double, est éligible à une dispense de l’ITF sur la base des deux classements, mais ne recevra qu’un seul paiement. Il a reçu son argent il y a quelques jours. Kadhe pense que 750 $ ne feront pas de différence car les visites doivent reprendre en août.

« Je peux probablement organiser des billets d’avion pour les deux premiers tournois lorsque les choses commencent avec de l’argent, rien de plus », a déclaré le joueur basé à Pune. «À l’heure actuelle, les dépenses ne sont pas très importantes parce que nous ne voyageons pas. Mais une fois notre formation commencée, les dépenses commenceront tout de suite. Je suis heureux d’avoir de l’argent pour traverser cette période, mais ce n’est pas quelque chose qui changera beaucoup les choses. Ce sont des moments difficiles financièrement. »

Rutuja Bhosale, la deuxième meilleure joueuse indienne de double féminin classée 196, fait également partie des moins de 10 Indiennes sur la liste des bénéficiaires de l’ITF. «J’ai reçu le montant, même si je ne sais pas à quel point cela aidera à entrer dans la saison une fois qu’elle aura commencé. Je suppose que quelque chose vaut mieux que rien. dit le jeune homme de 24 ans.

Nagal et Raina reçoivent des fonds de secours

Les fonds ATP et WTA comptent également d’autres pros indiens dans leur liste de 800. Les meilleurs joueurs indiens en simple, Sumit Nagal (127) et Ankita Raina (163), ont tous deux confirmé avoir reçu une partie de l’aide financière.

Saketh Myneni, qui a remporté deux médailles en double aux Jeux asiatiques d’Incheon 2014, est classée 425 en simple. Son classement en double de 180 le rend éligible pour 750 $ de l’ITF, mais le joueur de 32 ans ne l’obtiendra pas car il a déjà reçu une somme beaucoup plus importante de l’ATP en raison de son classement en simple. «C’est formidable pour les associations de faire le tri pour les joueurs. Il est difficile de rassembler les critères et de prendre une décision. Il y aura toujours des aspects positifs et négatifs dans ces choses. Je suis en contact permanent avec les jeunes pour m’assurer qu’ils se coordonnent avec les autorités concernées et obtiennent l’argent de l’ITF », a déclaré Myneni.

Rawat de Delhi a été soulagé lorsque le premier versement de l’ATP d’environ 4 300 $ a été crédité sur son compte.

« Cela était absolument nécessaire pour les joueurs les moins bien classés de l’Inde », a-t-il déclaré. «Comme je ne gagne plus d’argent maintenant, cela m’aidera à financer quelques tournois à la reprise de la tournée. Si je joue décent avec eux, cela relancera mon cycle de gains. «

