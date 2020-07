Frank Lampard « raison principale » du changement de Chelsea

Le joueur national Timo Werner (VIDÉO: les plus beaux buts de Werner pour RB) a décidé de passer dans le club anglais du FC Chelsea principalement à cause du manager de l’équipe Frank Lampard. « Il était la raison principale. Nous avons beaucoup parlé de choses comme le système, comment il veut jouer, ce qu’il attend de moi et comment le système me convient », a déclaré le joueur de 24 ans sur le site des Blues.

« C’est un gars vraiment sympa qui non seulement m’a dit ce qu’il voulait de moi en tant que joueur, mais qui voulait aussi m’aider en tant que personne. »

Werner a utilisé une clause de sortie dans son contrat avec le RB Leipzig et est passé au sextuple champion d’Angleterre pour 53 millions d’euros – également parce que le football en Premier League lui plaît. « Le style de la Premier League est très rapide et ma force est que je suis très rapide, donc je pense que c’est parfait pour moi de jouer ici », a déclaré l’attaquant. « C’est une ligue différente dans une autre. Pays pour que je puisse m’améliorer et atteindre un autre niveau. «

A Chelsea, il voulait «faire partie d’une nouvelle ère». Il avait toujours observé l’ancienne génération de succès autour de son nouvel entraîneur Lampard, Petr Cech, John Terry et Didier Drogba avec « admiration ». « Venir dans un club comme celui-ci est un rêve devenu réalité pour moi. Chelsea est un très grand club », a déclaré Werner à propos du vainqueur de la Ligue des champions 2012.