Frank Lampard de Chelsea est en faveur de changements de formation en réponse à la peur de la démence

Frank Lampard, entraîneur de Chelsea, est préoccupé par la santé à long terme de ses joueurs. Il a donc appelé à la mise en place de lignes directrices appropriées pour répondre aux préoccupations croissantes concernant le football et la démence.

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a admis qu’il envisageait de modifier sa formation pour répondre aux préoccupations croissantes concernant le football et la démence. La légende du football anglais Sir Bobby Charlton a récemment reçu un diagnostic de démence, et le champion du monde 1966 Nobby Stiles est décédé de la maladie en octobre.

Des recherches récentes ont révélé que les joueurs étaient plus susceptibles de développer une démence plus tard dans la vie s’ils dirigeaient le ballon. Cependant, les clubs ne sont pas encore tenus d’apporter des modifications.

Lampard a maintenant suggéré qu’il pourrait le faire pendant son entraînement avec Chelsea pour assurer la sécurité de ses joueurs. « Je réfléchis probablement à la façon dont nous nous entraînons ici en raison de la gravité du sujet. Les règles doivent être plus strictes pour éviter que les jeunes enfants ne prennent la tête quand ils ne le font pas », a déclaré Lampard .

Lampard reçoit le soutien de Dean Smith

Il est important que l’entraîneur de blues en tienne compte dès le début d’une carrière de footballeur: « Il faut commencer par le football des jeunes. Quand les enfants se développent, on peut contrôler le niveau d’entraînement », a déclaré le joueur de 42 ans.

L’entraîneur d’Aston Villa, Dean Smith, est d’accord avec Lampard et était également préoccupé par le lien entre le football et la démence. « Je pense que c’est une question pour un débat plus large jusqu’à ce que nous ayons toutes les données scientifiques sur les en-têtes », a déclaré Smith. « J’étais un défenseur et mon jeu consistait à décapiter un ballon de football. Si les données montrent une corrélation, nous devons changer quelque chose », a déclaré le joueur de 49 ans.