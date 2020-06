Frank Grillo veut une série Crossbones, de nouveaux jeux Batman et Suicide Squad peuvent arriver et plus – / Film

Seriez-vous intéressé par un Os croisés série sur Disney +? Sont nouveaux Homme chauve-souris et Suicide Squad jeux vidéo en préparation? Voudriez-vous entendre Christopher Daniel Barnes dans Spider-Man: dans le Spider-Verse? Qui est responsable de Peter Parker avoir des tireurs Web organiques Sam Raimi«S Homme araignée? Marvel Studios pourrait-il planifier une lente introduction à Docteur Doom? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Pour tous les enfants, voici quelques faits amusants sur The Dark Knight’s Batmobile d’un nouveau Batman 101.

Frank Grillo cela ne me dérangerait pas de reprendre son rôle de Os croisés sur une série Disney + consacrée à l’agent Hydra.

Nous célébrons la première à venir de la saison 2 de @DCDoomPatrol sur @HBOMax en vous offrant GRATUITEMENT les 3 premiers épisodes de la saison 1 sur YouTube! Découvrez comment tout a commencé le 22/06, puis rendez-vous sur @HBOMax et @TheDCUniverse pour regarder la saison 2 le 6/25! #DoomPatrol pic.twitter.com/lbkHfNWx9P – DC (@DCComics) 20 juin 2020

Vous pouvez regarder les trois premiers épisodes de la Univers DC séries Patrouille du destin gratuitement sur YouTube dès maintenant.

Un certain nombre de nouveaux noms de domaine suggèrent Homme chauve-souris et Suicide Squad les jeux sont en route depuis Warner Bros.

Voici une collection des meilleurs moments avec Bugle quotidien éditeur J. Jonah Jameson de Homme araignée l’histoire

Kathryn Hahn dit qu’elle fera partie des prochains tournages pour Elizabeth Olsen WandaVision séries.

https://t.co/PArjDMn6ev profite aux magasins de bandes dessinées via @BincFoundation 3 jours aux enchères! https://t.co/iV4MNoHzjs pic.twitter.com/iTiLgUDkDR – Jim Lee (@JimLee) 21 juin 2020

Jim Lee vend aux enchères un croquis de blindés Homme chauve-souris de Zack SnyderDC Extended Universe pour la charité.

Spider-Man: la série animée étoile Christopher Daniel Barnes aimerait entrer dans le Spider-Verse.

