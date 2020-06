Frank Grillo a renoncé à vouloir jouer le punisseur à l’écran

Frank Grillo a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait jouer à l’anti-héros Marvel The Punisher à l’écran. Il fait déjà partie du MCU, après avoir joué Brock Rumlow alias Crossbones dans plusieurs films, dont Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Captain America: guerre civile. Cela ne l’a cependant pas empêché de s’exprimer sur le jeu The Punisher. Maintenant, cependant, il semble avoir quitté le rôle, disant à Uproxx dans une nouvelle interview qu’il « dépasse le truc Marvel Superhero ». Il se concentre davantage sur sa société de films d’action War Party Films avec laquelle il court. Joe Carnahan au lieu de languir pour The Punisher.

« Ce n’est pas dans ma trajectoire maintenant », a déclaré Grillo. « Ce n’est plus là où ma vie m’emmène, et mon ami Jonny Bernthal a fait un travail incroyable. Ma vie et ce que je veux faire est très différent maintenant, et je pense que je suis en train de dépasser ce genre de chose Marvel et super-héros. Joe [Carnahan] et j’ai un très bon petit [production] dans War Party, et nous nous concentrons sur les thrillers d’action qui sont budgétisés de manière responsable, et nous sommes très occupés, frappons du bois, et nous allons suivre la voie de la création de notre propre matériel et contenu et passer un bon moment. «

Cool qu’il ait vérifié le nom de Bernthal, qui a joué The Punisher pendant deux saisons du spectacle de merveilles Netflix, ainsi que sur le Daredevil émission de télévision. Trois autres ont joué Frank Castle à l’écran: Dolph Lundgren en 1989, Thomas Jane en 2004, et Ray Stevenson en 2008. Le seul qui a vraiment réussi était Bernthal, même si on dirait que Grillo serait un très bon punisseur. Je n’aime pas quand les studios ont des gens qui jouent plusieurs rôles de super-héros, cependant, celui-ci devra pour toujours tomber dans la catégorie « ce qui aurait pu être ». Nous pouvons toujours regarder Winter Soldier et faire semblant.

Le post Frank Grillo a abandonné l’idée de vouloir jouer au punisseur à l’écran est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.