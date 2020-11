Franco Foda examine l’entraîneur par intérim de la Norvège Leif Gunnar Smerud

Le match le plus insolite du passé récent attend l’équipe nationale autrichienne ce mercredi (20h45 / direct ORF 1, DAZN). La sélection de l’ÖFB est en compétition dans le stade vide de Vienne Happel contre une équipe d’urgence norvégienne, qui n’a été constituée que lundi dernier. Malgré toutes les circonstances étranges, l’enjeu est important – il s’agit de la victoire de groupe de la Ligue des Nations et donc aussi d’une porte dérobée vers les barrages pour la Coupe du monde 2022.

Les joueurs de l’équipe norvégienne initialement nommés ont été mis en quarantaine de dix jours par l’autorité nationale de la santé en raison d’un test corona positif par le professionnel de Galatasaray Omar Elabdellaoui. Par conséquent, le match à l’extérieur contre la Roumanie prévu dimanche n’a pas pu se jouer, le match devrait être classé 3-0 pour les Roumains.

Cela signifie à son tour que l’Autriche a déjà terminé première d’un match nul contre les Norvégiens à trois points de retard. Même une défaite 1-0 suffirait pour la première place en raison des Autrichiens 2-1 à Oslo en septembre. Si l’Autriche devait décrocher la première place, elle jouerait contre les meilleures nations lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations et aurait de bonnes chances d’entrer dans les barrages en cas d’échec lors de la qualification pour la Coupe du monde.

Foda: « Ce qui compte, c’est que nous jouions comme nous l’avons fait en Norvège »

Le chef d’équipe Franco Foda ne veut pas manquer cette opportunité. « Nous voulons absolument gagner, quelle que soit la constellation dans laquelle joue la Norvège. Ce qui compte, c’est que nous performions comme nous l’avons fait en Norvège », a déclaré l’Allemand.

Foda ne veut pas être trop influencé par les turbulences chez l’ennemi. « Pour nous, rien ne change dans la position de départ. Nous avons toujours eu l’intention de gagner le match. Nous sommes favoris, donc nous devons performer. » Cependant, la sélection à l’envers des Scandinaves ne doit pas être sous-estimée. « Les nouveaux venus jouent tous un rôle important dans leurs clubs, donc c’est une bonne équipe », a souligné le joueur de 54 ans.

Foda et son équipe de soutien étaient occupés lundi à analyser les joueurs actuels de l’équipe norvégienne et l’entraîneur par intérim Leif Gunnar Smerud. Selon Foda, le superviseur régulier U21 s’appuie principalement sur un 4-4-2, mais a également mis en place un système 5-3-2.

Selon l’entraîneur de l’ÖFB, l’accent est de toute façon mis sur vos propres troupes. « Nous devons nous concentrer sur l’essentiel, sur notre jeu. C’est un match final dans lequel nous devons tout réinvestir. Bien sûr, c’est un match extraordinaire, mais néanmoins nous avons un grand objectif en tête. Maintenant, nous le voulons aussi. faites le dernier pas. «

Son équipe a remporté les cinq derniers matchs, mais il y a eu des critiques répétées récemment, y compris après la victoire sans inspiration 2-1 contre l’Irlande du Nord dimanche. Dans ce contexte, Foda a de nouveau souligné qu’il n’est pas facile de briller contre un adversaire bas. « Attaquer le football est toujours la partie la plus difficile, défendre est un peu plus facile. »

L’entraîneur ne voit pas de manque de créativité dans le jeu offensif de l’équipe ÖFB. « Nous savons également que nous pouvons mieux jouer, mais nous devons également nous rappeler que nous avons marqué cinq buts lors des deux derniers matchs », a déclaré Foda. Après six victoires lors des sept matches internationaux précédents, son équipe est l’équipe nationale la plus titrée d’Europe cette année selon la moyenne des points. Le vrai test d’acide n’aura lieu qu’en 2021 avec la qualification pour la Coupe du monde et l’EM.

Ligue des Nations: Le Groupe ÖFB