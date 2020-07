Franchise de bandes dessinées : le meilleur film du reste

Divers analystes prédisent que la bulle de la bande dessinée est sur le point d’éclater depuis des années, mais cela fait deux décennies que X-Men a déclenché la poussée massive de popularité, et le genre est sans doute plus populaire que jamais.

Bien qu’il y ait eu plus de quelques échecs au fil des ans, il y a eu autant de succès, et la grande majorité des ratés finissent par être redémarrés de toute façon. Il semble que nous soyons toujours à genoux devant les super-héros et le spandex, il pourrait donc être un peu surprenant d’entendre qu’il n’y en a «que» trente jugés suffisamment dignes pour obtenir une suite de haut niveau, et nous sommes ici pour nous séparer le meilleur du reste.

Le meilleur film se démarque toujours

Dans un souci d’équité, chacune des franchises autonomes de Marvel Cinematic Universe est incluse avec les diverses ramifications de la série X-Men, mais malheureusement, il n’y a qu’un seul endroit pour le DCEU étant donné que nous n’obtiendrons pas une véritable suite de l’univers de Warner Brothers partagé jusqu’à ce que Wonder Woman 1984 arrive plus tard cette année.

L’histoire du genre de la bande dessinée apporte à la fois le meilleur du meilleur et le pire du pire, et si elle peut maintenir une réputation de genre le plus lucratif d’Hollywood dans un avenir prévisible, le nombre de grandes franchises ne fera que continuer à augmenter de plus en plus gros à l’avenir.