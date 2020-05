Francesca avait peur qu’elle soit décrite comme une méchante dans l’émission Netflix – Too Hot to Handle

– Publicité –



Francesca était extrêmement inquiète qu’elle soit présentée comme une méchante dans l’émission de téléréalité Netflix Too Hot to Handle et elle a attendu un an pour se sentir soulagée lorsque la série est sortie.

Elle a finalement été soulagée lorsque la série a été diffusée, mais elle craignait auparavant d’être présentée comme une méchante. Elle a reçu beaucoup de retours positifs de la part des fans, ce qui est venu comme un soupir de soulagement.

Francesca a été très surprise lorsque ses abonnés Instagram grandissaient énormément. À ce moment-là, il a atteint plus d’un million de followers sur Instagram. Mais maintenant, elle compte plus de trois millions de followers sur Instagram.

Elle a été la star d’une émission très populaire qui comptait plusieurs personnalités célèbres. Lors de son apparition dans la série, elle aura à l’avenir de nombreuses opportunités à venir. À l’heure actuelle, elle passe du temps à la maison au Canada.

Elle a beaucoup voyagé pour voir Harry Jowsey. Francesca veut emménager avec Harry car ils sont toujours ensemble et elle le fera une fois la quarantaine terminée. L’emplacement est également décidé. Il semble que la Californie sera la destination probable. Elle a également mentionné qu’ils avaient même parlé de résider en Thaïlande.

À ce jour, Harry n’a pas été en douceur. Elle a dit, « Je pensais aussi que j’allais être un méchant, donc le fait que je reçois autant d’amour et tout ça est juste incroyable. « Elle a dit qu’elle n’obtenait presque aucune négativité. Elle admet qu’au début de l’émission, elle était une « Petit s ** t. »

Elle a dit qu’elle était toujours choquée par la réception positive de son baiser Harry dans l’émission, puis Haley. Le fait que la série porte sur des relations amoureuses insignifiantes, elle a établi un véritable lien avec Harry qui était extrêmement sympathique.

Dans plusieurs émissions de téléréalité, les candidats reçoivent beaucoup de haine par le biais des médias sociaux, ce qui dérange les candidats et décourage même l’expérience lorsqu’ils savent que ces propos haineux nuisent aux candidats. Les gens devraient réaliser que les spectacles sont une évasion et devraient en profiter.

