France Inter en deuil : Mathieu Sarda est décédé

Mardi 9 juin, sous le choc, les deux journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand, ont terminé la matinale de France Inter dans l’émotion. Ils ont rendu hommage à Mathieu Sarda décédé deux jours plus tôt.

Cheville ouvrière de la matinale de France Inter depuis 10 ans, Mathieu Sarda nous a quittés dimanche. 🖤



Il s'appelait Mathieu Sarda https://t.co/8hdxpIRboO pic.twitter.com/zHFdFnqqn1 — France Inter (@franceinter) June 9, 2020

Qui est Mathieu Sarda ?

« Son regard si vif et pétillant disait tout de sa curiosité pour le monde, de son désir de découvrir et d’apprendre. Son goût pour la controverse disait tout de son intranquillité, de sa sensibilité, de sa complexité. Son sourire, plein de malice et de gentillesse, disait tout de son goût des autres, de tous les autres. Venu d’Avignon, il adorait le théâtre et la littérature, mais lorsqu’il est devenu programmateur du 7/9 de France Inter, il s’est passionné pour le monde de la politique, de l’économie et des idées. Il est alors devenu rapidement le programmateur le plus éclectique et le plus respecté de Paris et sa part dans le succès de cette tranche fut décisive. Il était également la personne la plus responsable qui soit dans cette horlogerie de précision qu’est le 7/9 au sein d’une rédaction qu’il estimait et respectait endossant toujours à bon escient le visage de la diplomatie ou de l’autorité.

Hommage à Mathieu Sarda

Sous le choc, Léa Salamé et Nicolas Demorand ont partagé leur chagrin. Nicolas Demorand a déclaré : « Vous ne connaissiez pas son nom, vous n’entendiez pas sa voix à la radio et pourtant, il était ici un visage connu de tous, et il était surtout l’âme de cette matinale » pour évoquer sa disparition. « Il s’appelait Mathieu Sarda. Il avait 40 ans et il nous a quittés dimanche soir. France Inter est sous le choc, notre petite équipe du 7/9 est sous le choc », a ajouté le présentateur du programme phare de la station de radio. « Le succès de la matinale, c’est lui, a ajouté Léa Salamé. Ce matin, il n’est plus là, derrière la vitre. […] Mathieu était l’être le plus fin, le plus délicat de tous. […] Pardon de partager notre peine avec vous, Chers Auditeurs ce matin, mais notre cœur est déchiré », a-t-elle conclu, très émue. Sur les réseaux sociaux, de nombreux politiciens ont également commenté sa mort.