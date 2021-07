Framing Britney Spears : une suite du documentaire dans les tuyaux ?

Les réalisatrices qui ont dévoilé le monde caché derrière la mise sous tutelle de Britney Spears dans une série documentaire intitulée Framing Britney Spears, ont révélé qu’il y avait encore beaucoup à dire sur son histoire et qu’ils envisageaient la création d’un deuxième volet. Framing Britney Spears fait partie de la série de documentaires “The New York Times Presents” et a été diffusé en tant que sixième épisode de l’émission sur FX et Hulu en février, avant d’arriver en France sur Amazon Prime Video. Le programme couvre les événements qui ont conduit à la bataille judiciaire actuelle pour savoir qui peut contrôler sa vie, son image et ses finances.

Britney Spears a explosé sur la scène musicale en 1998 et est devenue l’une des chanteuses pop les plus populaires de tous les temps. Chaque minute de la vie de Spears était documentée par des caméras et dirigée par son entourage. En raison de ces restrictions, la chanteuse a tenté de se libérer en se mariant deux fois en 2004 : avec son ami d’enfance, Jason Alexander, et avec son danseur de soutien, Kevin Federline. Une rupture très publique qui, selon la rumeur, était liée à des problèmes de garde d’enfants entre Britney Spears et Kevin Federline, a conduit la famille de la chanteuse à mettre en place une tutelle, qui est restée en place pendant les 13 dernières années. Même si elle est restée dans l’œil du public avec des apparitions dans les séries télévisées How I Met Your Mother et Glee, ainsi que trois albums studio, l’héritage de Spears a été éclipsé par la bataille juridique en cours pour le contrôle de la succession qui contrôle sa vie publique et personnelle.

Framing Britney Spears - Bande-annonce VF | Prime Video

Lire cette vidéo sur YouTube

The Hollywood Reporter a interrogé les réalisatrices de Framing Britney Spears, Mary Robertson, Samantha Stark et Liz Day, sur leurs projets depuis que de nouvelles révélations concernant la mise sous tutelle de la chanteuse ont été dévoilées. Ces révélations incluent le fait que Britney Spears a demandé à être représentée par un avocat de son choix, ainsi que de nouveaux messages Instagram dans lesquels elle s’exprime librement pour la première fois depuis de nombreuses années. Le trio s’est depuis rendu compte que son histoire ne s’arrête pas là et qu’elle doit être racontée. Samantha Stark a expliqué comment les réalisateurs et les reporters aimeraient explorer davantage ces nouvelles perspectives.

Il y a tellement plus dans l’histoire. Il y a tellement plus. Liz a énuméré beaucoup de choses que nous voulons examiner. Pour l’instant, nous faisons des recherches, nous rassemblons des informations et nous voyons si c’est possible. Nous recherchons des personnes ayant une expérience directe et pouvant faire la lumière sur des choses qui ont été tenues secrètes. Je pense que beaucoup de gens ont eu peur de partager ce qu’ils savent. Je pense aussi que la seule personne qui puisse raconter son histoire, qui puisse raconter l’histoire de Britney Spears, c’est Britney Spears.

Samantha Stark a poursuivi en disant que s’il devait y avoir un deuxième épisode du documentaire, les femmes aimeraient avoir Britney Spears à bord pour raconter sa version de l’histoire. Stark a affirmé que si elles parvenaient à l’interviewer, elles voudraient qu’elle prenne les devants. Au lieu de poser des questions, elles lui permettraient de commencer à parler et de dire ce qu’elle a en tête.

Un deuxième épisode du documentaire Hulu Framing Britney Spears pourrait dépasser les luttes actuelles qui ont dominé la vie de l’artiste au cours des 13 dernières années et s’intéresser à la façon dont la chanteuse pourrait se libérer de ceux qui cherchent à contrôler sa vie personnelle et professionnelle. Pourtant, en tant que l’une des plus importantes superstars de la musique et de la vidéo depuis plus de deux décennies, Spears a les moyens de rester en vue dans une industrie qui a contribué à créer et finalement à briser le personnage qu’elle a créé. Reste à savoir si elle souhaite ou non continuer dans cette voie.

Pour rappel, en France, vous pouvez voir le documentaire Framing Britney Spears en streaming sur Amazon Prime Video.