Foy, Derrickson, Gremlins, Bautista, Stargate, Suicide Squad – betanewsfr

« Poussière », un thriller d’horreur psychologique avec Claire Foy («La Couronne»), a été repris par Fox Searchlight. Présenté au marché virtuel de Cannes, le film se déroule sur fond de tempêtes de poussière de plus en plus horribles dans l’Oklahoma des années 1930 et raconte l’histoire d’une jeune mère, incarnée par Foy, hantée par le passé qui se convainc qu’une présence mystérieuse menace sa famille et prend des mesures extraordinaires pour les protéger. [More…]

Scott Derrickson, directeur de «Doctor Strange», dirigera «Téléphone noir» pour Blumhouse. Le projet est basé sur une nouvelle de Joe Hill du même nom qui suit un enfant kidnappé qui est gardé au sous-sol avec un téléphone ancien qui, bien qu’il soit déconnecté, sonne la nuit avec des appels des morts. Mason Thames et Madeleine McGraw seront les vedettes. [More…]

Art conceptuel pour la prochaine série animée de HBO Max «Gremlins: Secrets of the Mogwai» est sorti. Le co-producteur exécutif Tze Chun a publié les images sur son twitter.

HBOMax vient de publier quelques illustrations conceptuelles de notre préquelle animée Gremlins se déroulant dans les années 1920 en Chine. J’adore ce que cette équipe a fait et ravie de vous en montrer plus 😍 pic.twitter.com/KHgMQrD42V – LES MORTS DE TZEVIL (@thetzechun) 29 octobre 2020

Le réalisateur Brad Peyton («Rampage») et Dave Bautista («Les gardiens de la galaxie») s’associent pour produire un film fantastique de science-fiction à gros budget « Univers le plus recherché », qui devrait entrer en production au printemps de l’année prochaine. Le film se concentrera sur une petite ville qui obtient une grande surprise lorsqu’un vaisseau spatial transportant les criminels les plus recherchés et les plus dangereux de l’univers s’écrase dans leur arrière-cour. Bientôt, le fils du shérif devient un héros lorsqu’il se retrouve à aider un soldat de la paix intergalactique (Bautista) à empêcher le groupe hétéroclite de prisonniers extraterrestres de s’échapper et de conquérir le monde. [More…]

«Stargate» Le co-scénariste Dean Devlin a déclaré dans une récente interview qu’il avait initialement prévu deux suites du film de science-fiction à succès. «Il y a deux endroits différents sur Terre qui sont célèbres pour leurs pyramides. Et l’un était égyptien, et notre deuxième allait être une culture maya. [More…]

Steve Agee rejoindra John Cena dans un «Suicide Squad» série dérivée qui verra les acteurs reprendre leurs rôles de Peacemaker et King Shark, respectivement. [More…]