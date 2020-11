Fox News et la campagne Trump se lancent dans le match contre le décompte des votes

Leland Vittert de Fox News et Erin Perrine, directeur des communications de presse de Trump 2020, se sont lancés dans un match de cris enflammé et souvent inaudible sur le décompte des voix et les accusations de fraude, avec Vittert mettant fin à l’interview par un frustré: «OK, pas grand chose à dire.»

Il est difficile d’entendre tout ce qui se dit sur leurs interruptions et leurs cris, mais Perrine a souligné les «sourires» et les «yeux roulés» de Vittert. Quand les deux ont cessé de se crier dessus, Vittert a dit: «J’essaie de vous demander, très simplement, où allez-vous trouver les votes? Vous dites que vous voulez compter chaque vote parce que vous pensez que vous allez avancer. Où sont les votes sur un chemin vers 270? Où? »

Perrine a répété ses précédents points de discussion, en répondant: «Nous prenons toutes les voies légales qui existent dans ces États pour nous assurer que les votes légaux sont comptés et les votes illégaux sont comptés… Pour chaque démocrate et chaque tête qui parle des nouvelles, combien de fraude est d’accord? Combien de morts peuvent voter et cela vous convient? »

C’est à ce moment que les choses se sont réchauffées, car Vittert était perturbé par l’utilisation par Perrine de «vous les gars» faisant référence aux médias.

« Les gars? Avec qui regroupez-vous tout le monde? » Il a demandé, auquel elle a mentionné les médias. «Les médias en général? Maintenant, c’est juste que vous attaquez tout le monde s’ils ne sont pas d’accord avec vous. OK, pas grand-chose à dire.

Le président Donald Trump et son équipe ont attaqué l’intégrité du système de vote et de dépouillement américain depuis que Joe Biden a été considéré comme le vainqueur des élections de 2020.

CNN annoncé Vendredi, le décompte final des votes électoraux pour l’élection de 2020 est Biden: 306, Trump, 232, avec Biden renversant cinq États que Trump a remporté en 2016 (Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Géorgie et Arizona.) Le président Trump et ses alliés ont vanté le 306 figure fortement après sa victoire en 2016.

