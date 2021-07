Fourmi sur OCS : qu’arrive-t-il quand un petit garçon est dépassé par ses mensonges ?

Après sa sortie en salle le 4 septembre 2019, le film à succès intitulé « Fourmi » débarque enfin sur le petit écran. En effet, cette comédie dramatique signée Julien Rappeneau à qui l’on doit également des titres comme « Au Nom de Ma Fille » ou encore « Bis » sera diffusé ce soir sur OCS. Le long-métrage nous embarquera dans une incroyable histoire autour d’un gros mensonge inventé par un jeune garçon de petite taille pour faire plaisir à son père et mettra en scène de grands acteurs comme François Damiens, Maleaume Paquin et André Dussollier. C’est donc à l’occasion de cette diffusion que nous avons décidé de faire un petit tour d’horizon sur ce qu’il faut savoir sur le film.

« Fourmi », de quoi ça parle ?

Si vous n’avez pas eu le temps de le voir à sa sortie en salle au mois de septembre 2019, OCS vous donne là une superbe occasion de vous rattraper. Pour vous faire un bref résumé de ce que raconte ce film tout droit sorti de l’imagination du cinéaste Julien Rappeneau, « Fourmi » nous emmène suivre l’histoire du jeune Théo dans une petite commune du nord de la France en pleine crise sociale. Étant fils unique et ayant des parents divorcés, le jeune garçon n’a pas du tout une vie facile. De plus, il n’a également pas été gâté par la nature côté physique à cause de sa petite taille et on le surnomme même Fourmi.

Quant à ses parents, il y a d’abord sa mère, Chloé qui a déjà tourné la page et vit maintenant avec son nouveau compagnon. Sachant qu’elle a retrouvé un travail, elle a ainsi obtenu la garde de Théo. Il y a aussi son père Laurent, qui n’a toujours pas trouvé la force de reprendre sa vie en main, notamment après que l’usine où il travaillait a fermé. Il travaille maintenant dans un bistrot du coin quand il n’est pas scotché dans son fauteuil devant un documentaire animalier. Malgré cela, grâce au soutien de ses parents et à sa passion pour le football, Théo réussit tant bien que mal à vivre comme n’importe quel gamin de son âge.

Sinon, il se débrouille très bien sur le terrain puisqu’il fait la grande fierté de son vieil entraîneur et un jour, un recruteur d’un club de foot anglais très prestigieux s’intéresse à lui. Le petit prodige y voit directement une opportunité pour redonner un peu d’espoir à son père qu’il voit encore un peu grâce à la bienveillance de l’assistante sociale. Malheureusement, à cause de sa petite taille, il n’est pas sélectionné et n’a pas le courage d’imposer une nouvelle déception à son père. Théo décide alors de lui mentir en lui faisant croire qu’il a été retenu pour la prochaine rentrée. Évidemment, ce gros mensonge va très vite devenir ingérable et aura beaucoup de conséquences. Comment le jeune Théo va-t-il se sortir de cette situation ? On vous laisse le découvrir sur OCS dès ce soir.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Pour incarner les différents personnages de son film, le cinéaste Julien Rappeneau a décidé de faire appel aux talents de grands acteurs français qui ont vraiment réussi à jouer leurs rôles à la perfection. « Fourmi » mettra donc en scène, François Damiens dans le rôle de Laurent, Maleaume Paquin dans celui de Théo, André Dussollier dans le rôle de Claude et Ludivine Sagnier dans celle de Chloé. À leurs côtés, nous verrons également d’autres comédiens tels que Laetitia Dosch (Sarah), Sébastien Chassagne (Antoine), Pierre Gommé (Max), Jean-Philippe Goudroye, Ismaël Dramé et Didier Brice.

FOURMI Bande Annonce (2019) François Damiens, Film Français

Lire cette vidéo sur YouTube

Donc, si vous êtes fans du genre comédie dramatique et que vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir, rendez-vous sur OCS pour découvrir ce que le petit Théo nous réserve dans « Fourmi ».