Four Chef Top Unox : pour une meilleure cuisson de vos plats

Quel professionnel n’a jamais rêvé d’un four mixte et compact à la fois ? Unox, entreprise italienne qui fabrique et commercialise des fours professionnels pour les secteurs de la restauration, du commerce de détail, de la pâtisserie et de la boulangerie, poursuit son processus d’innovation avec les fours ChefTop.

A la pointe de la technologie

Comme nous l’avons déjà dit, Unox est une entreprise italienne qui, en quelques années d’existence, s’est taillée une place au niveau international grâce à des produits plébiscités par les professionnels qui les ont adoptés dans leurs laboratoires.

Cela a été possible grâce à la direction de l’entreprise qui, dès le début, a vu dans la recherche de l’excellence en matière de qualité et de performance la voie du succès. Une vision entrepreneuriale également partagée par Matériel HORECA et ses clients, toujours à la recherche de nouvelles solutions qui leur permettent de s’améliorer.

C’est précisément pour ces raisons que Matériel HORECA propose depuis quelques années à ses clients les fours UNOX ChefTop et que, suite aux excellentes réactions reçues, elle souhaite aujourd’hui donner encore plus de visibilité aux dernières découvertes de cette entreprise, certaine que celles-ci peuvent offrir aux professionnels de nombreux avantages en termes de qualité, d’économie et d’innovation de leur laboratoire.

UNOX CHEFTOP MIND.Maps™ "The Kitchen Factotum"

Une révolution dans la cuisson

ChefTop est le four mixte intelligent, connecté à Internet, capable de cuire tout type d’aliment, dans tout environnement, 24 heures sur 24 et à pleine charge, et incarne la perfection en termes de puissance, de fiabilité et de performance de cuisson.

Il s’agit d’une ligne de fours mixtes professionnels conçus pour les cuisines de collectivités, des hôtels et des ateliers de pâtisserie et de boulangerie, qui réécrit les règles du four parfait. Grâce à leur innovation, ils garantissent des économies de temps, d’énergie et de travail sans nécessiter de supervision. Le four CHefTop combine design, ergonomie, fiabilité et performances de cuisson dans un seul appareil.

UNOX, qui a toujours été à l’avant-garde des idées nouvelles et innovantes, est la première entreprise au monde à introduire dans les fours professionnels un système de production et de distribution de la chaleur par des éléments chauffants électriques verticaux. Une symétrie parfaite qui crée un mouvement d’air idéal à l’intérieur de la chambre de cuisson, assurant ainsi des températures égales dans toute la chambre de cuisson. Grâce aux 6 ventilateurs positionnés verticalement, l’aspiration et la distribution de l’air chaud se font de manière uniforme et assurent une cuisson identique sur chaque poêle et pour chaque type d’aliment à cuire.

Et s’il est vrai que “sans maîtrise, la puissance n’est rien”, ces dernières années ont également servi à perfectionner la technologie d’intelligence artificielle Data Driven Cooking (DDC) qui permet aux clients d’Unox de contrôler la consommation d’énergie et d’eau, les temps de cuisson, le nombre d’ouvertures de porte et les cycles de lavage, des données qui se traduisent par des informations concrètes et mesurables qui aident l’utilisateur à éliminer tout type de gaspillage, et qui aident Unox à assurer un service d’assistance technique encore meilleur. Grâce à la connexion Internet, les données et les informations produites par Data Driven Cooking sont accessibles aussi bien depuis le panneau de commande du four que depuis un PC ou un appareil mobile.

La Big Data au service des pros

La technologie MIND.Maps™ dont ces fours sont équipés permet, un contrôle des machines impensable jusqu’à présent, permettant une gestion précise et parfaite de la température, de l’humidité, de la ventilation et de la vapeur, le tout avec la plus grande facilité grâce à des interfaces intuitives et en même temps très précises.

Les fours CHefTop sont disponibles entre autres avec les technologies suivantes :

1. DRY.Maxi : zéro humidité pour renforcer la saveur

Cette technologie permet d’éliminer rapidement toute l’humidité de la chambre de cuisson, aussi bien celle qui est libérée par les produits cuits que celle qui est éventuellement générée par le système lors d’une étape de cuisson précédente. Grâce à la technologie DRY.Maxi™, les fours BAKERTOP™ garantissent l’exaltation des saveurs dans la cuisson des pâtisseries et des boulangeries, permettant d’obtenir un produit sec et bien développé, avec une structure interne uniforme et caractérisé par une surface externe croustillante et friable.

2. AIR.Maxi pour une cuisson uniforme

Assure une parfaite répartition de l’air à l’intérieur de la chambre de cuisson et donc de la chaleur. Les multiples ventilateurs réversibles et les moteurs à haute vitesse garantissent une cuisson uniforme dans chaque poêle. La possibilité de sélectionner 6 vitesses de circulation de l’air à l’intérieur de la chambre, avec ou sans inversion et un niveau de fonctionnement semi-statique, permettent de cuire n’importe quel produit, des plus délicats à ceux qui nécessitent des températures et une ventilation élevées.

3. STEAM.Maxi pour une vapeur parfaite

La cuisson à la vapeur, en particulier à basse température, est utilisée dans les processus de boulangerie comme une alternative moderne au traditionnel “bain-marie” pour la cuisson et la pasteurisation des crèmes. En outre, l’introduction d’humidité dans la chambre dans les premières minutes du processus de cuisson des produits levés favorise le développement de la structure interne et le brunissement de la surface externe. Cette technologie permet de réaliser tous les types de cuisson à la vapeur, même les plus délicats, dès 48° C, avec une précision absolue. Ceci est possible grâce à une production de vapeur, pour la même quantité d’eau utilisée, jusqu’à 3 fois supérieure à celle obtenue avec les fours traditionnels à injection directe. Ce résultat est identique, voire meilleur, à celui des fours à gaz.

Bref, comme nous le disions au début, le four ChefTop de Unox et une vraie révolution dans l’univers de la cuisson.