Fortuna Düsseldorf passe sous les roues chez VfL Bochum

Le VfL Bochum a dépassé le Hamburger SV en 2ème Bundesliga grâce à une victoire fulgurante et a pris la deuxième place du tableau. Dans la majorité, l’équipe de l’entraîneur Thomas Reis a gagné 5-0 (1-0) à domicile contre Fortuna Düsseldorf après que Kristoffer Peterson ait vu le carton rouge à la 5e minute du match.

Avec 17 points, Bochum est désormais à égalité de points avec HSV après la 9e journée. La Bundesliga, reléguée à Düsseldorf, n’est qu’à quatre points d’une position de relégation directe à la douzième place.

Dès le début du match, Peterson a fait tomber Simon Zoller de Bochum dans la surface de réparation. Danny Blum a converti la pénalité de faute grâce à des preuves vidéo en toute sécurité (6e). Robert Tesche (58e), Robert Zulj (72e, 74e) et Milos Pantovic (90e + 2) ont encore prolongé le résultat.

Après le licenciement anticipé, Düsseldorf a eu des problèmes à l’offensive et n’était guère dangereuse. VfL, d’autre part, a continué à mettre les invités sous pression. Cependant, Blum (29e) a raté la première grosse chance pour le deuxième but quand il a mis la frappe au-dessus du but après un long ballon de sa moitié de terrain.

Après la pause, Bochum a continué d’avancer avec rythme. Tesche leva finalement la tête après un virage. Zulj a également utilisé ses chances efficacement.

