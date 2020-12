Fortnite Season 5 Battle Pass présente Mandalorian, Gladiators, Samurais, Cowboys et plus

Nexus War, la finale du chapitre 2, saison 4 de Fortnite, a été un énorme succès. Cependant, Epic Games a suivi avec l’introduction de la saison 5 de Fortnite. Dans la bande-annonce de la saison, l’agent Jones reçoit un appel de la plus haute autorité au sujet du « point zéro » qui sort à l’air libre après la guerre du Nexus. Afin d’empêcher les gens de s’échapper, Jonesy doit y aller.

Jonesy a contacté et recruté les meilleurs chasseurs de primes de l’univers pour l’aider dans cette mission. La bande-annonce du Battle Pass de la saison 5 de Fortnite donne une brève introduction et un aperçu de tous les personnages qui arrivent. C’est maintenant aux joueurs de revêtir ces regards, de ramasser des armes et d’aider l’agent à protéger Point Zero.

Mandalorian n’est pas le seul personnage fascinant à venir au Battle Pass de la saison 5 de Fortnite

Dès que la bande-annonce commence, Jones exprime clairement ses intentions: «Personne n’échappe à la boucle. Pas sous ma garde. »

Le premier chasseur de primes à le rejoindre dans sa mission est le mandalorien. Epic a déjà révélé le grand chasseur de primes Star Wars dans une vidéo teaser il y a quelque temps. Cependant, la récente bande-annonce de Battle Pass présente de nombreux autres personnages intéressants qui se joindront à la chasse.

« Le gars n’a jamais été vaincu »- le prochain chasseur à rejoindre la mission est Menace, le gladiateur le plus féroce de la réalité. Le personnage sera disponible à différents niveaux, la première version étant un simple gladiateur torse nu. Cependant, à sa forme finale, il obtient une armure mythique avec un couvre-chef brillant émettant une lumière violette.

Ensuite, Jones présente Mancake. Il est un « Flapjack forgé sur une plaque chauffante de rage. », Qui ressemble à un ensemble ambulant de crêpes déguisé en cow-boy. À travers ses formes, sa tenue change de couleur avec la forme finale enfilant un chapeau de cowboy et une moustache.

La bande-annonce présente également Mave, « un guerrier barbare qui change de forme.«Outre les améliorations d’armure et d’apparence, Mave aura également la possibilité de revêtir des ailes. Bien que ceux-ci fonctionnent réellement ou soient juste pour le spectacle, cela deviendra certain après la sortie du jeu.

Il y a divers autres personnages qui feront partie du Battle Pass de la nouvelle saison. Des informations à leur sujet sont disponibles sur le site Internet de Battle Pass. De plus, Epic a de nouveau ramené les 1500 V-Bucks. Cela signifie que le pass ne coûtera que 950 V-Bucks mais récompensera les joueurs avec 1500 en retour. Non seulement cela, mais l’Epic ajoutera également des armes spécifiques au personnage et des back blings au magasin.

« Alors qu’est-ce que tu attends? La chasse est lancée. »