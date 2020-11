Fortnite revient sur l’iPhone. Eh bien, en quelque sorte

ZELLER Bocal en céramique avec couvercle en bambou anthracite 1,5L

Cette boîte de rangement moderne et pratique en céramique de haute qualité est un vrai bijou. La boîte de rangement parfaite pour votre thé, café, épices, herbes, bonbons et bien plus encore. Le couvercle en bambou est équipé d'un anneau en silicone, de sorte que le contenu peut être stocké sec et sûr.