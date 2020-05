Fortnite PS5 arrive au lancement de PlayStation 5, Unreal Engine 5 mi-2021

Fortnite est toujours une chose, non? Je ne dis pas ça comme une plaisanterie, mais il semble que personne ne parle jamais de la partie jeu du jeu. Bien sûr, il y a des concerts de rappeurs célèbres qui attirent des millions de téléspectateurs et des liens promotionnels avec des héros Marvel odieux, et Epic a récemment confirmé que le jeu compte 350 millions d’utilisateurs enregistrés (soit près de 5% de la population mondiale), mais tous les même, je ne pense pas que je connais personnellement quelqu’un qui joue Fortnite. Malgré mes propres angles morts de jeu, cela ne signifie pas que Fortnite n’est pas encore la plus grande chose dans le monde du jeu et peut-être une partie importante du métaverse en expansion qui l’entoure. Vous cherchez à maintenir cet élan – et quelque peu perdu dans le remaniement de la démo Unreal Engine 5 de ce matin – est la nouvelle que Fortnite ne vient pas seulement sur la PlayStation 5 (et la Xbox Series X, mais… c’mon), mais le phénomène de la bataille royale qui définit maintenant une génération entière de joueurs arrive comme titre de lancement.

Dans un monde où les lancements de consoles laissent souvent beaucoup à désirer en ce qui concerne les jeux disponibles, vous pouvez faire bien pire qu’un titre gratuit qui est également l’un des plus joués de la planète. Annoncé par Epic dans un article de blog qui accompagnait son déluge d’informations plus tôt dans la journée, est venue l’annonce que Fortnite sera prête pour la prochaine génération lorsque le matériel de Sony et Microsoft sera commercialisé. « Aujourd’hui, nous sommes ravis de confirmer que Fortnite sera dirigé vers les consoles de prochaine génération lors du lancement. C’est pareil Fortnite vous connaissez et aimez, prêt à profiter pleinement des dernières consoles. Nous partagerons des détails plus spécifiques au cours des prochains mois à l’approche du lancement. Avant cela, voici quelques réponses à quelques questions que vous pourriez avoir », a déclaré l’équipe Fortnite.

L’aspect le plus excitant de cette nouvelle est que l’équipe confirme que Fortnite sera déplacé vers Unreal Engine 5 dans le courant de 2021. Sérieusement, avez-vous vu la démo de la technologie de gameplay? C’est incroyable et ce mouvement est une synergie fantastique pour Fortnite, Epic et fans de PlayStation. L’équipe a déclaré: «Bien que nous ne puissions pas partager de détails pour le moment, un matériel plus puissant nous permettra d’améliorer les performances et les visuels. Au lancement, la version de Fortnite que nous publions sur les consoles de nouvelle génération seront construites avec Unreal Engine 4. Nous migrerons Fortnite vers Unreal Engine 5 au milieu de 2021. «

Mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne passez pas à la prochaine génération, Epic prévoit de continuer à prendre en charge Fortnite sur toutes les plateformes existantes. Si vous avez des questions sur la migration de compte, le jeu croisé ou quoi que ce soit, n’hésitez pas à consulter le billet de blog pour tous les deets. Il y a une confirmation que cette nouvelle génération Fortnite soutiendra le jeu croisé, mettant fin à toute animosité passée autour de Sony et de ses tendances à ne laisser personne d’autre jouer avec ses jouets proverbiaux.

Fortnite La PS5 arrive quand la PlayStation 5 fait cette saison des fêtes…. Quoi qu’il en soit.