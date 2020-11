Fortnite pourrait bientôt ajouter un abonnement périodique

Epic Games propose bientôt un abonnement mensuel à Fortnite. Dans une fuite récente, une enquête peut être repérée, envoyée aux joueurs par Epic Games. Le studio semble s’inquiéter de l’opinion des joueurs Fortnite et de ce qu’ils pensent d’un bundle récurrent.

🚨Fortnite «Monthly Crew Pack» Leak🚨 Dans une enquête récente qu’Epic Games a envoyée, cette image peut être vue: Avec l’image, les utilisateurs sont interrogés sur la façon dont ils évalueraient le service d’abonnement mensuel. L’enquête a été portée à mon attention VIA: @MarDlt_ pic.twitter.com/daYouFMcVy – FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 7 novembre 2020

L’enquête présente diverses questions et observations et présente le plan potentiel pour l’ensemble récurrent. Le pack offrira 1000 V-bucks, d’une valeur de 8 $. En outre, il ouvrira également le Battle Pass de chaque saison pour les abonnés. De plus, il y aura un pack mensuel d’équipage qui comprendra un accès anticipé à un skin, une pioche et un back-bling.

L’enquête a demandé ce que les joueurs pensaient devoir être inclus dans l’offre groupée et combien ils étaient prêts à payer pour cela. En fait, il a même défini deux niveaux de prix dans la requête entre lesquels les joueurs pouvaient choisir.

Je devrais également mentionner que l’image du bundle est intitulée « Crew Ninja » et que le prix passe de 15,99 $ à 18,99 $ pic.twitter.com/fewMU1t5E7 – FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 7 novembre 2020

Auparavant, Epic avait suggéré quelque chose de similaire aux joueurs Fortnite. La seule différence était qu’il s’agissait d’un pack d’abonnement annuel au lieu d’un abonnement mensuel. La réponse à celle-ci a été principalement positive et les gens ont été déçus quand Epic a abandonné l’idée. Cette fois aussi, les réactions sont toujours positives.

Cette enquête ne confirme pas nécessairement que quelque chose de la sorte arrive dans le jeu. Le fait qu’Epic doive demander aux joueurs prouve qu’une telle inclusion est raisonnablement loin de l’action.

Lire la suite- Le streamer populaire Fortnite et Call of Duty devient la dernière victime de mystérieuses interdictions de Twitch

Ghost Rider pourrait être inclus dans le « pack mensuel d’équipage à l’intérieur de Fortnite

Le «pack mensuel d’équipage» inclus dans l’enquête comprenait également une version Ghost Rider.

Il semble en fait que l’image a été ENTIÈREMENT changée en Ghost Rider après cette fuite, lol Bienvenue, vous l’avez entendu ici en premier 🙂 pic.twitter.com/6EJ8lScKHC – FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 7 novembre 2020

D’autres fuites dans cette enquête pourraient être disponibles après la publication d’une déclaration par Epic. Pour un jeu qui change toujours radicalement comme Fortnite, l’acceptation d’options monétaires équilibrées est importante. Les joueurs peuvent s’attendre à des changements dans la manière dont le jeu permet aux joueurs de dépenser de l’argent.

Partager : Tweet