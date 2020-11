Fortnite obtient un chat vidéo dans le jeu avec l’intégration de Houseparty

Bonne nouvelle, fans de Fortnite – le jeu Battle Royale a maintenant une intégration de chat vidéo via l’application mobile, Houseparty. Prise en charge sur notre plate-forme domestique ainsi que sur les consoles PlayStation 4 et 5, la nouvelle fonctionnalité de Houseparty pour le jeu multijoueur d’Epic Games vous permet de parler facilement avec vos amis dans le jeu tout en vous battant pour votre prochaine victoire royale.

Pour commencer à utiliser l’option de chat vidéo Fortnite de Houseparty, vous devrez récupérer l’application sur un appareil mobile Android ou iOS, annonce Epic dans un communiqué de presse, ainsi que connecter vos comptes Epic Games et Housueparty (pour ce dernier, vous ‘obtiendrez également un «Rainbow Fog Wrap» dans le jeu). Une fois que vous démarrez votre jeu et que vous avez aligné votre appareil mobile pour «encadrer entièrement votre visage», vous pouvez commencer à discuter avec vos amis via l’application.

L’application Houseparty vous donnera «un arrière-plan virtuel sur le thème de Fortnite pour que seul votre visage soit montré aux autres joueurs», explique la version, et les parents peuvent désactiver la fonctionnalité en utilisant les options de contrôle parental de Fortnite s’ils le souhaitent.

Si vous vous demandez qui peut participer à votre chat, Epic dit que « seuls vos amis Houseparty et les amis de n’importe qui dans votre salle Houseparty peuvent rejoindre votre chat vidéo ». De plus, seuls les membres de votre «chambre» Houseparty peuvent vous voir en vidéo dans l’application. Regardez le clip ci-dessous pour avoir une idée de l’application en action:

« Une fois que vous ouvrez Fortnite, vous ne pouvez toujours voir que la vidéo des autres personnes dans la salle Houseparty », ajoute le développeur, bien que si l’une des personnes de votre chat vidéo enregistre ou diffuse, « vous pouvez apparaître dans son flux ou sa vidéo. contenu », explique-t-il.

Houseparty est disponible en direct sur les plates-formes mentionnées ci-dessus à partir de maintenant, mais il convient de noter qu’il n’est disponible que pour les utilisateurs âgés de 13 ans et plus. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site du jeu ici. Oh, et assurez-vous de consulter la liste des meilleurs jeux PC gratuits si vous êtes à la recherche d’autres titres à essayer.

