Fortnite: les nouveaux éléments du jeu s’avèrent payants pour gagner

En dépit d’être un jeu gratuit, Fortnite a fait une fortune au cours des trois dernières années. Via des transactions en jeu, il propose à ses joueurs une pléthore d’objets exclusifs et de meilleure conception. Parfois, ces objets ont également des statistiques améliorées ou certains attributs qui donnent un avantage injuste aux joueurs qui les achètent. Par conséquent, ils sont appelés «payer pour gagner».

Les développeurs ont récemment ajouté une telle pioche dans le jeu. Le créateur de contenu populaire SypherPK estime que c’est un article payant pour gagner et en a parlé dans une vidéo récente:

La pioche Bash Burner Fortnite est un article payant pour gagner

Les développeurs ont récemment ajouté la pioche Bash Burner dans Fortnite. SypherPK a découvert qu’il est plus rapide que n’importe quelle autre pioche du jeu. Sa vitesse revient à la normale lors d’un swing continu, mais les joueurs peuvent certainement obtenir un avantage biaisé s’ils l’utilisent pour de courtes rafales de swing.

De l’autre côté, la dernière pioche Hulk Smashers est la pire pioche du jeu. Statistiquement, il a la vitesse de sortie et de pivotement la plus lente. Par conséquent, SypherPK l’a qualifié de manière hilarante d’élément à «payer pour perdre». Cependant, de nombreux fans de Hulk pourraient préférer le look de la pioche à ses performances.

Epic Games a l’habitude d’introduire une rémunération surpuissante pour gagner des objets

Ce n’est pas la première fois que les développeurs ont déployé un paiement pour gagner des objets dans le jeu. En juillet 2019, Fortnite avait introduit la pioche Star Wand qui infligeait 56 dégâts et augmentait la mobilité. En conséquence, de nombreux joueurs ont commencé à l’utiliser pour obtenir un avantage injuste. Pour aggraver les choses, la pioche était également utilisée dans les jeux de compétition. Cependant, le chaos n’a pas duré longtemps car Epic Games l’a nerfé quelques jours plus tard.

Outre les pioches, de nombreux skins de personnages ont également aidé les joueurs à prendre le dessus, et les skins Toy Soldier en sont un parfait exemple. Toutes les peaux sous la bannière Toy Soldier étaient complètement vertes et de nombreux joueurs ont commencé à les utiliser à mauvais escient pour se cacher dans l’herbe. Les développeurs ont vite compris leur erreur et ont procédé à la modification des skins et ont offert un remboursement à tous ceux qui les avaient achetés.

La nouvelle pioche Bash Burner est sans aucun doute un article payant pour gagner. Cependant, de nombreux créateurs de contenu l’ont découvert et les développeurs rectifieront leur erreur dès qu’elle sera portée à leur attention. Par conséquent, les joueurs doivent s’abstenir de l’acheter, dans l’espoir d’obtenir un avantage statistique sur les autres.

