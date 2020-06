Fortnite : le skin Deadpool bientôt disponible ?

La saison 2 du chapitre 2, qui a débuté le 20 février, touche à sa fin pour faire place à la saison 3 à partir du 17 juin. Comme lors des saisons précédentes, les joueurs peuvent acheter un Battle Pass pour débloquer des skins et d’autres cosmétiques pour 950 V-Bucks, soit environ 9,50 $.

Pour déverrouiller le contenu, les joueurs doivent gagner des points d’expérience, dont vous pouvez gagner le plus grand nombre en relevant les défis hebdomadaires. Les éléments à débloquer les plus notables sont les Mayas entièrement personnalisables, les puissants Meowscles et les Midas armés d’or pour ceux qui atteignent le niveau 100. Les joueurs auront jusqu’à la fin de la saison pour tout débloquer. La saison 2 a également vu l’inclusion du quatrième héros de Marvel, Deadpool. Sa tenue est déblocable en remplissant les défis hebdomadaires spéciaux de Deadpool.

À en croire des Leakers, il ne serait plus nécessaire de réaliser des défis Deadpool pour remporter un skin. En effet, selon leur annonce sur les réseaux sociaux, le skin Deadpool serait déjà disponible dans la boutique Fortnite. Toutefois, cette information n’est pas officielle.

Défis de Deadpool

Looks like the Deadpool skins will make a return in tomorrow’s item shop! Via @FortniteJPNews #Fortnite pic.twitter.com/8KNGP9rFUm — FNLeaksAndInfo // Fortnite Leaks (@FNLeaksAndInfo) June 8, 2020

Deadpool est la grande surprise de la saison 2. Il y a un ensemble de défis hebdomadaires qui, une fois terminés, devraient débloquer la tenue Deadpool. La première tâche consiste à trouver le défi. Contrairement à presque tous les autres défis de Fortnite, il était jusque-là impossible de débloquer Deadpool via la boutique. Il fallait le débloquer à travers divers défis. Ce n’est pas seulement un défi, car il y a de nouveaux défis hebdomadaires que vous devez relever pour le gagner. De nouveaux défis sont désormais lancés tous les vendredis, au lieu des jeudis comme les défis hebdomadaires habituels. Cela rappelle la saison 9, où les joueurs devaient attendre patiemment pour débloquer un défi. C’est pourquoi il a été recommandé de revenir chaque semaine pour voir quels sont les nouveaux défis disponibles et comment les relever. Bien qu’il ne fût pas possible d’acheter le skin Deadpool directement, il fallait acheter le pass de combat de la saison 2 pour accéder à certaines des missions chaque semaine, donc les joueurs sans le pass de saison premium ne pouvaient pas gagner ce skin cross-over. Les défis de Deadpool sont cachés et ne se trouvent que dans sa cachette secrète. Vous pouvez trouver cette pièce en vous rendant à l’onglet « Battle Pass » du hall principal. Cela vous amènera à la salle des agents secrets où vous devrez cliquer sur la ventilation située sur le côté droit de la salle, comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus.