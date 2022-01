Fortnite : Le Bouffon Vert de Spider-Man, s’est glissé dans la bataille royale

Tout le monde dans le jeu peut utiliser ses capacités de lanceur de toile grâce à l’objet tireur de toile. Il semble que l’existence de Spider-Man dans Fortnite ait attiré l’un de ses plus grands ennemis dans la bataille royale, car le Bouffon Vert est désormais disponible dans la boutique d’objets de Fortnite.

Vous pouvez désormais acheter la tenue du Bouffon Vert pour incarner le célèbre méchant, ou bien le set complet du Bouffon Vert pour être prêt à affronter la menace masquée de New York, euh, de l’île de Fortnite. Si vous cherchez à vous parer de tous les ornements du Bouffon vert, voici ce que vous trouverez dans le set :

Pumpkin Bomb Back Bling (inclus dans la tenue)

Pumpkin P’axe

Goblin Glider

Arm the Pumpkin! Emote

“Les joueurs peuvent acheter la tenue (plus le Back Bling), la pioche, le Glider et l’Emote individuellement ou dans le cadre du Bundle Green Goblin”, écrit Epic Games dans un communiqué de presse. “Ce pack comprend en outre l’écran de chargement de l’Attaque des Gobelins”.

Si vous n’avez pas encore débloqué la tenue de Spider-Man, vous pouvez l’obtenir en montant en niveau grâce au Battle Pass Fortnite Chapitre 3 Saison 1. Si le vert est plus votre style, vous pouvez adopter le sérum du gobelin dès maintenant dans la boutique d’objets de Fortnite.

Pour en savoir plus sur Fortnite, découvrez le nouvel objet Pizza Party maintenant dans le jeu, puis regardez à quoi ressemblent Hawkeye et Kate Bishop de la série Hawkeye de Disney dans la bataille royale. Après cela, consultez la liste permanente de Game Informer de tous les super-héros et méchants Marvel et DC dans Fortnite.

Spider-man est l’un des éléments centraux de la première saison du chapitre 3. Les tireurs, qui sont autorisés en jeu compétitif, permettent aux joueurs de parcourir la carte rapidement. La saison inclut le Daily Bugle, le journal de Tobey Maguires Spider-Man, comme une note sur la carte. Venom et Carnage sont déjà hors jeu dans les saisons précédentes, mais maintenant les joueurs peuvent former une escouade complète avec Spider-Man et certains de ses ennemis les plus coriaces.