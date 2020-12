Fortnite Kratos Skin Leak suggère que le dieu de la guerre arrive bientôt

Fortnite La saison 5 vient de se lancer après un événement massif, une énorme bataille avec le méchant Marvel Galactus. Le Mandalorien dirige le nouveau Season Battle Pass, avec une peau du populaire chasseur de primes et un pod Baby Yoda (The Child) qui peut être gagné au rang 100. Mais ce n’est peut-être pas la plus grande surprise de la nouvelle saison. Une allumeuse de PlayStation à côté d’une fuite suggère que Fortnite obtient un skin Kratos, apportant le dieu de la guerre excusif PlayStation sur d’autres plates-formes dans un croisement épique.

La taquinerie de PlayStation était un journal audio suggérant que le prochain chasseur recruté « a littéralement vaincu plusieurs dieux à mains nues dans un accès de rage incontrôlable! » Il semble assez évident que la taquinerie fait référence à Kratos, d’autant plus que le Twitter PlayStation est celui qui le fait vibrer. Les pièces s’emboîtent toutes.

Cependant, ce ne sont pas toutes les preuves de l’arrivée de Kratos Fortnite. À peu près au même moment que le tease PlayStation, l’utilisateur de Twitter HYPEX, connu pour Fortnite nouvelles, datamines et fuites, ont publié une photo du dieu de la guerre à la peau pâle lui-même, une image prétendument divulguée faisant la promotion de la peau de Kratos dans le jeu.

Kratos sera bientôt un skin! (Republié pour une meilleure image) pic.twitter.com/S6lgYMcGJR – HYPEX (@HYPEX) 2 décembre 2020

La peau de Kratos devrait coûter 20 $, similaire à d’autres packs cosmétiques haut de gamme, qui «devraient inclure du back bling et d’autres produits cosmétiques» pour le prix, selon Gamespot.

Sony a investi une somme d’argent importante pour une participation minoritaire dans Epic plus tôt cette année. Le partenariat a aidé au développement de la PS5, Unreal Engine 5 d’Epic, et porte apparemment maintenant ses fruits dans les icônes de franchise de Sony traversant le métaverse de Fortnite.

Le jeu Epic populaire n’est pas étranger aux crossovers plus grands que nature. Notamment, Fortnite Les partenariats avec Marvel ont été emblématiques, apportant des skins et des événements dans le jeu mettant en vedette les personnages les plus populaires de la marque de bande dessinée. Cependant, c’est la première fois qu’un personnage exclusif de la plate-forme comme Kratos fait le saut dans le métaverse multiplateforme, une étape majeure pour Sony et Fortnite, compte tenu notamment de la réticence précoce de Sony à autoriser le jeu multiplateforme pour le titre Epic.