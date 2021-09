Mauvaise nouvelle, vous ne pourrez pas obtenir Fortnite sur iPhone et iPad avant un bon moment !

La bataille judiciaire entre Apple et Epic continue de s’intensifier, et maintenant, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, déclare qu’Apple ne laissera pas Fortnite revenir sur l’App Store tant que l’affaire n’aura pas terminé la procédure judiciaire.

Sweeney a pris la parole sur Twitter pour exprimer son mécontentement face au refus d’Apple de laisser les applications d’Epic revenir sur l’App Store, alors que la société a accepté de respecter les règles de paiement d’Apple.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021