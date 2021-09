Fortnite : les cubes sont de retour et une nouvelle zone appelée The Sideways fait son apparition

Vous vous souvenez quand des extraterrestres se sont introduits dans Fortnite ? Si l’invasion a été une bataille à part entière, tout n’est pas revenu à 100 % à la normale. Les extraterrestres ont été éliminés grâce à l’événement en jeu Operation : Sky Fire, mais il s’avère que leur vaisseau mère était en fait alimenté par des cubes.

Depuis l’invasion, les cubes sont partout dans Fortnite et les joueurs ont remarqué une nouvelle zone jouable appelée The Sideways. Alors, de quoi s’agit-il et qu’y a-t-il là-bas ? Voici tout ce que nous savons sur cette zone, son dangerosité et pourquoi vous voudrez tout risquer pour la visiter.

Qu’est-ce que The Sideways dans la saison 8 de Fortnite ?

Selon Nintendo, le Sideways est un “monde alternatif étrange, sombre et dangereux” habité par des monstres cubes qui ont créé des portails d’entrée appelés Sideways Anomalies. Sur votre carte du jeu, vous remarquerez d’énormes taches violettes qui ressemblent à des bulles lorsque vous les survolez. Volez dans l’une de ces bulles pour entrer dans le Sideways.

De plus, dans chaque match de Fortnite, un certain nombre de points d’intérêt (POI) sont pris dans les Sideways. Ces espaces deviennent des “zones Sideways”, qui vous permettent d’entrer dans les Sideways sans vous déplacer. Le Sideways est une zone dangereuse avec des trucs sympas à collecter pour ceux qui sont prêts à relever le défi.

Les monstres cubes dont nous avons parlé plus tôt se trouvent dans les Sideways et les vaincre vous donne la possibilité de collecter des armes et des pièces de monstres des Sideways. Ces pièces peuvent être utilisées pour améliorer vos armes Sideways, les rendant encore plus puissantes qu’elles ne l’étaient auparavant.

Les cubes de Fortnite et les extraterrestres sont-ils la même chose ?

Bien que les cubes soient à l’origine du vaisseau-mère des extraterrestres, ils sont des êtres distincts de ces derniers. Maintenant que les aliens ont été éliminés, les Cubes prennent la relève et causent leurs propres problèmes dans la saison 8 de Fortnite. Selon le développeur du jeu, Epic Games, les Cubes sont beaucoup plus dangereux que les extraterrestres, et les joueurs devront désormais se battre pour leur vie s’ils veulent survivre.

“Si vous pensez que la corruption qu’ils ont causée est mauvaise maintenant, vous n’avez aucune idée de ce qui peut arriver si nous les laissons piétiner toute l’île”, a déclaré Epic dans un communiqué. “Peu importe si vous étiez pro-alien ou pro-IO, il faudra toute l’aide que nous pourrons obtenir pour empêcher l’île de tomber. C’est à tout le monde – y compris à vous – alors prenez mes informations ci-dessous et mettez-les à profit.”

Les fans de longue date de Fortnite savent que les cubes ne sont pas vraiment nouveaux. Ils sont apparus pour la première fois dans le jeu en 2018. À l’époque, le Cube était juste une masse géante et violette. Vous pouviez l’attaquer, mais il ne prenait pas de dégâts et ne bougeait pas tant qu’il n’était pas prêt à le faire.

Cependant, cette fois-ci, les Cubes sont des êtres sensibles. Soyez donc prêt à attaquer quand l’un d’eux croise votre chemin.