Fortnite – Chats vidéo disponibles via « Housparty »

Epic Games annonce une intégration de l’application Houseparty pour créer une nouvelle façon de communiquer entre Fortnite– pour permettre aux joueurs.

Qu’ils participent ensemble à des événements en jeu ou chassent une Victory Royale, avec l’application Houseparty, vous pouvez le rendre encore plus personnel via le chat vidéo. Houseparty ne sera initialement disponible que pour les joueurs des versions PC, PS4 et PS5 à partir du lancement Fortnite disponible. Pour l’utiliser, vous avez besoin de l’application installée sur votre appareil Android ou iOS, puis associez-y votre compte Epic.

En prime, tous les joueurs qui lient leurs comptes reçoivent un « Rainbow Fog Wrap » en cadeau dans le jeu. Les utilisateurs d’autres plateformes ne repartent pas les mains vides non plus, car ils peuvent également recevoir le «Rainbow Fog Wrap» s’ils jouent cinq matchs entre le 20 novembre et le 26 novembre – ils recevront l’objet dans la première semaine de décembre.

Pour la sécurité des utilisateurs, l’application Houseparty se concentrera sur les visages des joueurs et l’arrière-plan avec un virtuel Fortnite– Remplacez le fond. De plus, l’utilisation de l’intégration peut être désactivée à tout moment dans les paramètres.

Remarque: La fonction de chat vidéo de Fortnite et Houseparty est destinée aux utilisateurs âgés de 13 ans et plus. Les chats vidéo ne peuvent être rejoints que par des joueurs amicaux et les amis des joueurs qui sont actuellement dans un salon de discussion ensemble.