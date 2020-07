Formule 1 : Alonso est de retour pour 2021

Le double champion du monde Fernando Alonso a stupéfait le monde de Formule 1 en annonçant son retour sensationnel pour la saison 2021.

Vingt mois après sa retraite, Alonso reviendra avec Renault, partenaire d’Esteban Ocon.En plus de ses deux Championnats du monde, Alonso a été finaliste à trois reprises, avec ses 32 victoires le plaçant sixième sur la liste de tous les temps.

« C’est une excellente nouvelle que le double champion du monde, Fernando Alonso, reviendra en Formule 1 avec Renault l’année prochaine », a déclaré le PDG de la Formule 1, Chase Carey, dans un communiqué.

« C’est un talent incroyable et nous avons hâte de le retrouver sur la grille en 2021. »

Un retour attendu

Le retour d’Alonso le verra faire un troisième passage avec Renault après avoir couru avec l’équipe entre 2003 et 2006 avant de revenir pour 2008 et 2009.

La signature du pilote de 38 ans est une déclaration d’intention majeure de Renault après que l’Australien Daniel Ricciardo a annoncé qu’il quitterait l’équipe pour McLaren à la fin de la saison.

« Renault est ma famille, mes plus beaux souvenirs de Formule 1 avec mes deux titres de champion du monde, mais je regarde maintenant vers l’avenir », a déclaré Alonso à son retour.

« C’est une grande fierté et avec une immense émotion je retourne dans l’équipe qui m’a donné ma chance au début de ma carrière et qui me donne maintenant l’opportunité de revenir au plus haut niveau.

Des ambitions partagés

Le double champion du monde Fernando Alonso reviendra en Formule 1 avec Renault pour la saison 2021, a annoncé l’équipe mercredi.

« Renault DP World F1 Team est heureux de confirmer Fernando Alonso aux côtés d’Esteban Ocon dans son équipe de pilotes pour la saison 2021 », a déclaré Renault dans un communiqué.

Alonso, qui a remporté 32 victoires et 97 podiums en 314 Grands Prix, remplacera le pilote australien Daniel Ricciardo, qui est lié à McLaren à la fin de cette saison.

«J’ai des principes et des ambitions en ligne avec le projet de l’équipe. Leurs progrès cet hiver donnent de la crédibilité aux objectifs de la saison 2022 et je partagerai toute mon expérience de course avec tous, des ingénieurs aux mécaniciens et à mes coéquipiers. L’équipe veut et a les moyens de remonter sur le podium, moi aussi. «