Formation des astronautes du programme Apollo en Arizona pour les missions de la Lune, 1960

Avant de marcher sur la lune le 20 juillet 1969, les astronautes du programme Apollo se sont entraînés à Flagstaff, une petite ville nichée dans une forêt de pins ponderosa au pied des San Francisco Peaks, les plus hautes montagnes de l’Arizona. En fait, les 24 astronautes qui ont déjà volé vers la lune se sont entraînés dans divers endroits du nord de l’Arizona.

La NASA avait besoin d’un paysage géologiquement diversifié, un paysage accidenté et brut, déchiré et martelé, et portant encore les cicatrices distinctives d’un passé tumultueux. L’Arizona possédait de nombreux cratères existants, des canyons exposés, des cônes de cendre volcanique et des champs de lave pour tester les personnes, les combinaisons, les véhicules et l’équipement de la NASA.

Les scientifiques pensaient que les cendres volcaniques du terrain pourraient être similaires à ce que les astronautes trouveraient sur la lune. De plus, le Meteor Crater à proximité, le cratère d’impact le mieux préservé sur terre, et la grande entaille cosmique du Grand Canyon, ont fourni une salle de classe géologique inégalée.

Entre janvier 1963 et novembre 1972, des scientifiques basés à Flagstaff mèneront 200 exercices distincts d’entraînement géologique sur le terrain pour les astronautes de la NASA.

En 1967, la Nasa décida d’amener la lune à Flagstaff – ou du moins une simulation – en faisant exploser leurs propres cratères. En collaboration avec l’Astrogeology Science Center, une division de l’US Geological Survey établie à Flagstaff pour étudier les corps solides du système solaire, des explosifs ont été utilisés pour souffler des centaines de cratères dans le terrain volcanique au nord de la ville.

Apollo a fonctionné de 1961 à 1972, avec le premier vol en équipage en 1968. Il a rencontré un revers majeur en 1967 lorsqu’un incendie de cabine Apollo 1 a tué tout l’équipage lors d’un test de prélancement. Après le premier atterrissage réussi, il restait suffisamment de matériel de vol pour neuf atterrissages de suivi avec un plan d’exploration géologique et astrophysique lunaire étendue.

Les coupes budgétaires ont forcé l’annulation de trois d’entre eux. Cinq des six missions restantes ont réussi des atterrissages, mais l’atterrissage d’Apollo 13 a été empêché par une explosion de réservoir d’oxygène en transit vers la Lune, qui a détruit la capacité du module de service à fournir de l’énergie électrique, paralysant les systèmes de propulsion et de survie du CSM.

Apollo a posé plusieurs jalons majeurs des vols spatiaux habités. Il est le seul à envoyer des missions avec équipage au-delà de l’orbite terrestre basse. Apollo 8 a été le premier vaisseau spatial avec équipage à orbiter autour d’un autre corps céleste, et Apollo 11 a été le premier vaisseau spatial avec équipage à poser des humains sur l’un d’eux.

(Crédit photo: USGS / Alan Taylor).