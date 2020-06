Forfait mobile : découvrez les meilleures offres du moment

Le fonctionnement du marché de forfait mobile suit un certain code depuis de nombreuses années. Les opérateurs mobiles ont pour habitude de proposer des offres très alléchantes et parfois cassent même les prix durant un week-end pour revenir à la normale dès le lundi.

Pour cette semaine, certains opérateurs ont décidé de changer la règle et proposent des bons plans pour la semaine en cours. Pour celles et ceux qui veulent changer d’abonnement, c’est le moment idéal puisque certaines offres ne sont pas éternelles.

Le deal proposé par SFR

La première offre de forfait mobile hebdomadaire qui attire est la RED by SFR. Durant quelques années, il est devenu le leader d’un marché compétitif. L’offre qu’il propose est unique. En plus de son prix, de nombreux avantages et des options facultatives sont également offerts. Le forfait est sans engagement et, même après un an, son tarif n’augmente pas. Désormais, le forfait de RED by SFR est proposé au prix de 12 € par mois. Cela permet de réaliser une économie jusqu’à 20 % sur le tarif pratiqué pour l’année. Des options viennent s’ajouter à ce forfait mobile de RED by SFR. À noter que certaines de ces options sont également en promotion. Vous avez par exemple l’option de 100 Go qui coûte 4 € par mois et non plus 8 €. Pour 16 €, vous profiterez de 100 Go de data et des appels, SMS et MMS en illimité.

Outre le forfait mobile, RED by SFR se démarque aussi sur le marché avec des box internet avec une offre à prix réduit. Débourser 23 € par mois au lieu de 36 € pour profiter de la Fibre avec l’option très haut débit ainsi que des appels illimités vers les fixes et mobiles.

Le forfait mobile de Prixtel

L’opérateur s’est fait un nom dans le domaine grâce à un forfait mobile qui vous fait payer le juste prix. En d’autres termes, ce sont vos consommations réelles qui vous sont facturées. L’abonnement mis à la disposition du public par Prixtel repose sur un système intelligent de paliers combiné à une quantité de data. Grâce à ce système, la somme que vous devez payer tous les mois ne sera pas la même. Une couverture réseau de l’ensemble du territoire, quelle que soit votre position est possible grâce aux réseaux mobiles d’Orange et de SFR. À préciser que Prixtel profite des réseaux mobiles de ces deux opérateurs.

Le forfait mobile proposé par Prixtel est appelé « Le complet ». Il vous permet de profiter d’appels, de SMS et de MMS illimité. Le coût de votre abonnement sera fonction du volume de date que vous consommez. Le tarif est garanti durant une année puis revient à la normale. Il s’agit d’un abonnement sans engagement.

Pour le week-end, Prixtel officialise une nouvelle formule baptisée « Giga ». Elle permet de consommer jusqu’à 200 Go de data mobile par mois grâce au même système de paliers. En utilisant moins de 50 Go, l’offre ne coûte que 14,99 € par mois. Entre 50 et 100 Go, le forfait est à 20,99 €. Il est à 26,99 € par mois si vous consommez entre 100 et 200 Go.