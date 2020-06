«Ford v Ferrari» sur HBO: les lunettes de soleil de Matt Damon sont le nouveau pull Chris Evans

C’est une idée fausse que Ford contre Ferrari—Qui est diffusé sur HBO samedi à 20 heures. ET — est une publicité de voiture très bien conçue, longue de 152 minutes. En réalité, Ford v Ferrari est une publicité de lunettes de soleil de 152 minutes très bien conçue, gracieuseté des très bonnes lunettes de soleil de Matt Damon.

Pour être clair: je ne suis pas fou de ça. Pas du tout. Ce drame de 2019 sur la voiture Ford qui a vaincu la Ferarri lors de la course au Mans 1966 en France est, comme je l’ai dit, très bien fait. Il a été nominé pour quatre Oscars, dont celui du meilleur film. Il présente Christian Bale faisant un accent britannique, pour une fois, et de nombreuses scènes passionnantes de vroom-vroom. C’est une montre amusante. Cela m’a aussi vraiment donné envie de retrouver et d’acheter les belles lunettes de soleil incroyablement cool portées par le personnage de Matt Damon, Carroll Shelby.

Je veux dire, regardez ces lunettes de soleil! Regardez ces cadres dorés, légèrement translucides! Découvrez cette forme – assez grande pour être pratique, mais assez élégante pour crier «chère». Ils sont juste assez réfléchissants pour être super cool, mais pas si réfléchissants que vous ne pouvez pas voir les yeux expressifs de Damon. Sérieusement, criez au réalisateur James Mangold et au créateur de costumes Daniel Orlandi pour avoir trouvé la paire de nuances parfaite qui a non seulement fière allure sur Damon, mais lui permet également de laisser de la place pour les yeux tout en protégeant ses cornées des rayons UV. (Malheureusement, je n’ai rien de bon à dire sur les lunettes de soleil de Bale, qui semblent avoir été achetées dans une station-service aux côtés d’un Slim Jim et d’un Red Bull sans sucre.)

En fait, les lunettes de soleil de Matt Damon sont tellement fabuleuses, je suis prêt à les appeler le pull Chris Evans de Ford contre Ferrari. (si vous n’êtes pas familier avec le grand pull Chris Evans du film 2019 Couteaux sortis, ce n’est pas grand-chose, c’est juste un moment culturel extrêmement viral et extrêmement cool commencé par le vôtre.) . Pouvons-nous obtenir cette tendance? #MattDamonInSunglasses? Non? Il existe beaucoup d’autres hashtags plus importants en ce moment? Bien.

La bonne nouvelle? Vous pouvez acheter la paire de lunettes de soleil exacte que Matt Damon porte Ford contre Ferrari, qui s’appellent des lunettes de soleil Entourage of 7’s Beacon 1020, en ligne. Et, fait amusant: en plus du visage de Damon, ces lunettes ornaient également le visage de Michael Douglas dans La méthode Kominsky. Je vous le dis, ces lunettes ont ce qu’il faut pour aller jusqu’au sommet du tippy! Les mauvaises nouvelles? Ils coûtent 319 $. Oof. C’est un peu trop cher pour moi, malgré leur beauté lumineuse. Je vais me contenter de la première paire de knock-off que je trouve chez Target, merci.

Où regarder Ford contre Ferrari