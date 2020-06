Ford-Mahindra prépare une nouvelle Hyundai Creta et Kia Seltos Rival!

Ford-Mahindra co-développe deux nouvelles paires de SUV dans le cadre de leur partenariat et l’une d’elles sera un SUV du segment B qui affrontera les goûts de la Hyundai Creta et de la Kia Seltos.

Nous vous avons déjà rendu compte du partenariat que Mahindra et Ford ont conclu en octobre dernier et les deux sociétés ont déjà commencé à travailler dans plusieurs domaines de coopération. Ce partenariat Ford-Mahindra donnera naissance à quatre nouveaux VUS (deux de chaque marque) qui sont co-développés pour les marchés indiens et internationaux. L’un d’entre eux sera le Mahindra XUV500 de nouvelle génération et le dérivé de Ford de celui-ci, mais maintenant, nous avons de nouveaux détails sur une paire de petits VUS de Ford et Mahindra qui doivent arriver un peu plus tard.

Ford-Mahindra prépare une nouvelle rivale Hyundai Creta et Kia Seltos.

Cette nouvelle paire de VUS de Mahindra et Ford sera un VUS de segment B qui sera positionné sous le Mahindra XUV500 de nouvelle génération et son homologue Ford. Ils sont connus en interne sous le nom de Mahindra S204 et Ford B745 et ces SUV auront une longueur d’environ 4,3 mètres. C’est vrai dans le segment des Kia Seltos et Hyundai Creta. Il s’agira soit de VUS à traction avant ou à traction intégrale selon la variante et le marché cible. Bien que l’on ne sache toujours pas exactement comment Ford nommera son nouveau SUV du segment B, il est prévu que Mahindra pourrait le nommer «XUV400», conformément à leur nomenclature alphanumérique.

Tout comme la Creta et la Seltos, la Mahindra S204 et la Ford B745 auront beaucoup en commun, y compris leurs options de plate-forme et de groupe motopropulseur. Selon un dernier rapport, ces VUS seront propulsés par le nouveau moteur turbo-essence G15 de 1,5 litre de Mahindra de la famille de moteurs à essence mStallion de la série G que Mahindra a présenté à l’Expo 2020. Le moteur à essence à injection directe dégage un 163hp plutôt sain et fait également le devoir sur le SUV SsangYong Korando à l’étranger. Ce même moteur sera également proposé prochainement sur la prochaine essence BS6 Marazzo.

Les SUV Mahindra-Ford auront également un moulin à diesel sous leur capot et il est fort probable que ce soit un dérivé du quatre cylindres de 1,5 litre vu sur le Mahindra Marazzo MPV. Le développement de ces deux VUS se poursuit depuis un certain temps maintenant. Cependant, si nous devions parler d’une chronologie de lancement de ces SUV à venir, ce sera le combo SUV C-Segment (le XUV500 de nouvelle génération et le dérivé Ford du même) qui verra le jour en premier. Malgré les retards liés au COVID-19, Mahindra a confirmé que les SUV verront leur lancement sur le marché au premier semestre 2021.

Quant aux SUV du segment B, ils ne verront leur lancement sur le marché que vers le second semestre de l’année prochaine. Ce partenariat entre Mahindra et Ford est également très important à certains autres niveaux. Le Ford EcoSport bénéficiera bientôt d’un nouveau moteur turbo-essence de 1,2 L de la famille de moteurs à essence mStallion de la série G et il sera également bientôt proposé sur le XUV300. Ces deux itérations devraient voir leur lancement sur le marché dans les prochains mois.