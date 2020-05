Ford lancera 6 nouvelles voitures dans les 2-3 prochaines années; Pour remplir tous les segments

Grâce à nos sources, nous avons appris que Ford avait 6 nouvelles voitures en préparation. Au cours des deux prochaines années, Ford commencera à remplir tous les segments.

Ford India possède très peu de voitures en Inde à l’heure actuelle et n’a pas non plus couvert les principaux segments. Sa gamme actuelle comprend Figo, Freestyle, Aspire, EcoSport et Endeavour. Cependant, nous avons appris que Ford travaille au développement de cela et prendra bientôt soin de tous les segments qu’il lui reste.

Sur la base des informations que nous avons obtenues, Ford développe 6 nouvelles voitures pour le marché indien. Dont trois se situeront entre EcoSport et Endeavour. Il pourrait s’agir de trois nouveaux VUS, dont un remplacement pour un VUS de 4,2 mètres, un modèle inconnu et un VUS de taille moyenne. Nous ne savons pas ce que peuvent être les trois autres voitures.

Maintenant que sa JV avec Mahindra est en jeu, Ford veut maximiser sa concentration sur d’autres segments. Bien qu’il ait couvert le hayon compact haut de gamme, la berline de moins de 4 mètres et le segment des VUS de moins de 4 mètres, il reste encore deux segments. On pourrait éventuellement être une berline haut de gamme et une berline 10 Lakh. Des rapports antérieurs suggéraient que Ford prévoyait également une nouvelle génération d’EcoSport.

Ford est très probablement en train de développer un SUV de 4,2 mètres qui rivalisera avec Kia Seltos et Hyundai Creta. Ce segment particulier est l’un des plus populaires en Inde et lentement, tous les autres fabricants prévoient de le déplacer. Après cela, la société prépare également un SUV de taille moyenne qui ira contre MG Hector, Tata Harrier et Mahindra XUV500.

Le nouveau SUV de taille moyenne empruntera sa plate-forme ainsi que les moteurs de la nouvelle génération XUV500. En outre, ils travaillent vers des véhicules électriques et l’une de ces 6 voitures pourrait également inclure un véhicule électrique. Nous avons vu un prototype de Ford Aspire EV, mais nous ne savons pas si ce sera le premier Ford EV à être lancé.

Toutes ses voitures de la gamme actuelle ont reçu des moteurs conformes BS6. EcoSport a perdu le moteur EcoBoost de 1,0 litre tandis qu’Endeavour a perdu ses moteurs diesel de 2,2 litres et 3,2 litres. Quant à Figo et Aspire, le moteur essence 1,5 litre à boîte automatique n’est plus disponible.