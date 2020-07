Ford : Hausse de 3% sur le prix de ses véhicules

Ford India va augmenter les prix de ses voitures de 3% ce mois-ci. Cependant, toutes les modèles ne sont pas affectées par ces augmentations.

Ford India va augmenter les prix de la plupart de ses voitures ce mois-ci. Des sources concessionnaires confirment que lorsque la voiture sera finalisée et lancée, les acheteurs seront informés de la hausse. L’annonce n’est pas encore officielle mais le fabricant devrait la dévoiler de sitôt. Toutes les voitures ne sont pas affectées par cette hausse.

Ford va augmenter les prix de 3% sur le prix ex-showroom. Mis a part le modèle Endeavour, les autres voitures recevront cette hausse. Les concessionnaires ont déjà commencé avec le nouveau prix. Nous n’avons pas encore obtenu de liste de prix actualisée de toutes les voitures, que nous aurons bientôt. Notre concessionnaire a également suggéré qu’au lieu de cela, il pourrait y avoir une hausse de prix fixe pour toutes les voitures.

Une augmentation prévue depuis longtemps

Les lecteurs réguliers se souviendront que Ford était censé augmenter les prix du nouveau Endeavour au cours du mois de mai lui-même. Cependant, en raison des conditions actuelles dans notre pays, la randonnée a été retardée. Après le 31 juillet, les prix d’Endeavour seront augmentés de Rs 70 000 sur toutes les variantes.

Malgré une mise à niveau BS6, le constructeur a réduit les prix de toutes ses voitures. Cependant, cela a également été un inconvénient majeur. Figo, Freestyle et Aspire ont perdu beaucoup de fonctionnalités qui en ont fait une voiture premium et mise à jour. Pour cette raison, de nombreux acheteurs potentiels ont également perdu tout intérêt pour les trois voitures ci-dessus.

Par exemple, Figo et Aspire n’obtiendront plus de phares automatiques, d’essuie-glaces à détection de pluie, d’accoudoirs de siège arrière, de commande vocale, de climatisation automatique, d’Apple CarPlay et d’Android Auto. EcoSport, d’autre part, a obtenu une augmentation de prix décente et toutes les fonctionnalités ont été conservées. Même Endeavour a vu une hausse des prix parce que son moteur a été considérablement réduit.

Quant à Figo et Aspire, les deux ont également perdu sur les variantes automatiques. Les deux voitures étaient équipées d’un moteur à essence de 1,5 litre exclusivement réservé à la boîte de vitesses automatique. Le freestyle n’est jamais venu avec une boîte de vitesses automatique. Trois voitures d’entrée de gamme de Ford n’ayant pas de boîte de vitesses automatique décourageront beaucoup d’acheteurs.