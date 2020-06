Ford Figo s’écrase sur une Maruti Swift

Voici un autre exemple de la façon dont un Ford Figo est entré dans un accident à grande vitesse et a gardé ses passagers à l’intérieur, en toute sécurité.

Il y a plusieurs accidents de Ford Figo signalés en Inde, mettant en évidence la forte qualité de construction. Voici un autre exemple d’un Figo impliqué dans un accident sur l’autoroute Amritsar-Pathankhot. Il était impliqué avec un Maruti Swift, mais malheureusement, ses photos ne sont pas disponibles pour le moment. Nous mettrons à jour l’article dont nous obtenons les photos.

Comme vous pouvez le voir, la partie avant du Figo a subi des dommages importants. Le capot s’est effondré et la calandre et le pare-chocs avant ont été défigurés. Des deux côtés, les projecteurs ont été endommagés. L’aile a également subi des dommages mineurs et enfin, le pare-brise a reçu une grosse fissure.

Le propriétaire lui-même a affiché cette photo et a déclaré que le Swift avait reçu beaucoup plus de dommages. En raison du freinage soudain de la Swift, cet arrière Ford Figo l’a arrêté. Le propriétaire a obtenu une estimation de Rs 1 Lakh pour toutes les réparations et comme il est couvert par une assurance, la facture ne sortira pas aussi grosse qu’elle l’est réellement.

Malgré les lourds dégâts sur la partie avant, le corps de Figo a réussi à limiter l’impact jusque là-bas. Les panneaux de porte et même les jantes en alliage ne sont donc pas affectés. Les voitures Ford sont un autre exemple d’une qualité de construction solide, de composants lourds et de moteurs très fiables.

Figo est maintenant conforme BS6 et continue avec les mêmes moteurs essence et diesel. Le moteur à essence de 1,5 litre et sa boîte de vitesses AT jumelée ont été abandonnés. Alors maintenant, il est livré avec un moteur à essence à trois cylindres de 1,2 litre qui est bon pour 95 PS. Le moteur diesel de 1,5 litre a été conservé et produit 100 ch et 215 Nm de couple maximal. Les deux moteurs sont accouplés à un MT à 5 vitesses en standard.

Les prix de l’essence Figo commencent à Rs 5,39 Lakhs jusqu’à Rs 6,95 Lakhs. Les variantes diesel sont au prix de Rs 6,86 Lakhs à Rs 7,85 Lakhs (tous les prix hors showroom). Figo est l’une des rares voitures en Inde à avoir vu ses prix baisser après les normes BS6. De nombreuses fonctionnalités ont été supprimées des Figo, Freestyle et Aspire pour qu’elles soient moins chères.