Ford Endeavour obtient un moteur turbo essence de Ford Mustang!

En Chine, le Ford Endeavour obtient maintenant un nouveau moteur essence turbo de 2,3 litres avec le même moteur diesel de 2,0 litres dans la version conforme aux spécifications de l’Inde.

Ford Endeavour est l’un des VUS les plus méchants et les plus robustes que nous ayons en Inde. Il est très populaire sur la plupart des marchés où il est vendu, notamment en Europe, en Chine, en Afrique du Sud et en Australie. Pour le marché chinois, il obtient maintenant un nouveau moteur turbo essence à quatre cylindres de 2,3 litres qui remplace le précédent 2,0 litres.

Le nouveau moteur turbo essence produit 275 ch et 455 Nm de couple de pointe, tandis qu’il est couplé à une nouvelle boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 10 vitesses. L’unité à essence turbo de 2,0 litres antérieure était bonne pour 240 PS et 360 Nm de couple de pointe, voyant maintenant une augmentation de couple de 35 PS et 95 Nm. Les deux moteurs proviennent de la même famille Ecoboost.

Lisez aussi: Découvrez la puissance du nouveau Ford Endeavour de 2,0 litres tirant facilement un tracteur

Fait intéressant, le même moteur est proposé sur les versions de base de la Ford Mustang, à l’échelle internationale. Endeavour obtient donc un moteur que nous voyons sur la légendaire Ford Mustang. Cependant, ce moteur ne sortira certainement pas de sitôt sur les marchés indiens. L’Endeavor, conforme aux spécifications de l’Inde, continuera avec son nouveau moteur diesel de 2,0 litres.

Pour les marchés chinois, les deux moteurs sont livrés avec l’option de traction arrière (RWD) et quatre roues motrices (4WD). En Inde, nous obtenons l’option 4WD sur la garniture haut de gamme uniquement. Les deux variantes de base sont équipées de série d’une traction avant. La plupart des caractéristiques et des éléments de style pour les spécifications Inde et Chine Endy restent les mêmes.

Les caractéristiques à bord comprennent un toit ouvrant panoramique, une assistance au stationnement parallèle semi-automatique, un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, des phares automatiques, des essuie-glaces à détection de pluie automatique, un siège du conducteur à réglage électrique et bien plus encore. Les caractéristiques de sécurité comprennent 7 airbags, un système de gestion active du terrain, un contrôle des descentes 4X4 et un contrôle anti-renversement.

Lire aussi: Ford lancera 6 nouvelles voitures dans les 2-3 prochaines années; 3 voitures entre EcoSport et Endeavour

Les prix d’Endeavour commencent à Rs 29,55 Lakhs jusqu’à Rs 33,25 Lakhs (ex-showroom). Cela va à l’encontre de Toyota Fortuner, Mahindra Alturas G4, Honda CRV et Volkswagen Tiguan All Space. Dans cet espace, Endy continue d’être l’un des VUS les plus populaires et les plus résistants à ce jour.