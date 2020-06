Ford Ecosport parvient à vaincre Mahindra Scorpio dans cette course

Voici une course de drag rapide entre le Ford Ecosport et le Mahindra Scorpio beaucoup plus puissant. Découvrez la vidéo complète!

Ford Ecosport est l’une des meilleures machines de conduite dans le sous-espace SUV compact. Le grand garçon est connu pour son moteur diesel enthousiaste et sa qualité de conduite impressionnante. D’un autre côté, Mahindra Scorpio est plus un SUV lifestyle. Il est connu pour sa cabine confortable et son attrait original / brut. Voyons comment ces deux VUS se comparent.

Comme vous pouvez voir la course, dans la première tentative, Mahindra Scorpio a le levier initial. Pendant quelques bonnes secondes, il parvient à garder une longueur d’avance sur l’Ecosport. Cependant, une fois que les deux atteignent le troisième rapport, ce dernier sprinte rapidement pour ne laisser le Scorpion dans la poussière que derrière.

Lisez aussi: Maruti Vitara Brezza contre Ford EcoSport Drag Race – Les résultats vous choqueront!

La même chose se produit également dans la deuxième tentative où Scorpio a le ramassage initial mais perd contre Ecosport lorsque la vitesse augmente. Dans les deux tentatives, la Ford est clairement gagnante. Certains d’entre vous se demandent peut-être comment cela est possible car le Scorpion a un moteur plus gros et plus puissant. Passons à l’explication.

Scorpio obtient un moteur turbo diesel de 2,2 litres qui produit 140 ch et 320 Nm de couple maximal. Ecosport obtient un moteur diesel de 1,5 litre qui produit 100 BHP et 215 Nm de couple maximal. Les deux sont couplés à une boîte manuelle à 6 vitesses. En raison de plus de puissance, Scorpio parvient facilement à accélérer plus rapidement que l’autre.

Cependant, comme l’Ecosport est plus léger, il accélère facilement en deuxième et troisième vitesse. Peut-être, il pourrait également obtenir des rapports de vitesse plus longs qui aident à tirer la voiture à un régime plus souhaité. Si nous mettons de côté le rapport puissance / poids des deux, Scorpio offre 76 BHP par tonne tandis qu’EcoSport offre 82 BHP par tonne.

Lisez aussi: Maruti WagonR Vs Baleno Drag Race – Le résultat vous choquera!

Quant à la Mahindra Scorpio, elle obtient également des jantes en alliage de rechange qui rendent la voiture plus lourde et plus lente aussi. Avec les roues montées en usine, cela aurait pu faire un peu mieux. Mais toujours pas plus vite que le Ford Ecosport.