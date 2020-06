Ford Ecosport obtient un nouveau moteur turbo-essence d’ici le premier trimestre de 2021!

Le Ford Ecosport bénéficiera d’un nouveau moteur turbo essence de 1,2 L de la famille de moteurs essence mStallion de la série G de Mahindra avec jusqu’à 130 ch et 230 Nm de couple maximal. Il sera également proposé prochainement sur le Mahindra XUV300.

La Ford Ecosport a été introduite en Inde en 2012 et est vraiment la voiture que l’espace SUV sous-compact va en Inde. Cela fait 8 ans depuis lors, mais Ford a régulièrement mis à jour la voiture tout au long de son cycle de vie. Malgré une concurrence beaucoup plus récente et forte, l’Ecosport a toujours tenu bon et continue d’être l’un des modèles Ford les plus vendus en Inde avec l’Endeavour. Il y a une autre série de mises à jour à venir pour la Ford Ecosport et cette fois, c’est un changement de cœur lui-même – un nouveau moteur à essence turbo.

Le Ford Ecosport recevra le nouveau moteur turbo-essence Mahindra de 1,2 L au premier trimestre de 2021.

Ford et Mahindra ont conclu un accord en 2017 pour une collaboration dans des domaines tels que les technologies de voiture connectée, l’électrification et le développement de produits. Ce partenariat verra également Ford utiliser des moteurs de Mahindra, dont nous verrons le premier exemple dans l’Ecosport. Cela ne s’applique pas seulement à l’Inde, mais cette collaboration se fera également au niveau mondial. Mahindra a présenté sa nouvelle famille de moteurs à essence mStallion de la série G à l’Expo Auto 2020 et ce sera l’un de ces moteurs de l’Ecosport.

Le Ford Ecosport propulsé par Mahindra sera propulsé par un moteur T-GDI de 1,2 litre qui remplacera le moteur Ecoboost de 1,0 litre maintenant abandonné dans l’Ecosport. Le moteur à essence de 1,2 litre est une unité d’injection directe d’essence turbocompressée. Il est connu en interne sous le nom de G12 et la version conforme BS6 de ce moteur produit un couple 130 ch et 230 Nm assez impressionnant. Le moteur sera accouplé à une transmission manuelle à 6 vitesses en standard, mais Ford pourrait également introduire une option de boîte de vitesses automatique à double embrayage avec ce moteur.

Avec ce nouveau moteur, le Ford Ecosport aura gagné 5 ch et 60 Nm de couple en plus par rapport au moteur Ford EcoBoost de 1,0 litre désormais abandonné. Le moteur Ecoboost de 1,0 litre de Ford était très réputé pour ses performances énergiques, mais le prix élevé de l’Ecosport avec ce moteur et la faible économie de carburant ont limité son attrait. Ford a donc décidé de retirer la fiche de ce moteur de la gamme Ecosport.

Avant de faire son chemin sur le Ford EcoSport, Mahindra lancera ce moteur sur le XUV300 pour en faire une variante plus sportive. Le Mahindra XUV300 Sport devrait faire ses débuts dans les prochains mois. Il était initialement prévu pour avril de cette année et la pandémie a tout retardé. Quant à l’Ecosport, vous pouvez vous attendre à ce nouveau moteur turbo-essence sous le capot de l’Ecosport au début de l’année prochaine. Côté compétition, outre le Mahindra XUV300, le Ford EcoSport devra affronter le Hyundai Venue, le Tata Nexon, le Maruti Suzuki Vitara Brezza et les prochains VUS compacts Nissan et Renault.