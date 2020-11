Ford Ecosport enfonce dans un Maruti Alto par derrière

Voici un accident impliquant un Ford Ecosport et un Maruti Alto, montrant la forte qualité de construction du SUV sous-compact.

Les voitures Ford sont bien connues pour leur longue durée de vie et leur qualité de construction élevée, notamment les modèles Ecosport, Figo, Aspire et Endeavour. Quant à l’Ecosport, de nombreux propriétaires le font toujours fonctionner depuis son lancement en Inde. Voici un exemple de la qualité de construction robuste du SUV lorsqu’il a été témoin d’un accident récent.

Les détails de cet accident sont rares, mais on dirait que l’Ecosport a percuté ce Maruti Alto à la vitesse de la ville. La vitesse ne doit pas être supérieure à 40-50 km / h ici. Comme on le voit, la bosse sur l’Alto est énorme car toute la botte a été pressée à l’intérieur. En revanche, seule la plaque d’immatriculation d’Ecosport a été bosselée.

Aucun dommage n’a été constaté sur la partie avant du Ford Ecosport. Le SUV n’a pas encore reçu de note de sécurité en cas de collision, mais le Figo et l’Aspire ont respectivement reçu 4 étoiles. Il existe de nombreux exemples de la qualité de construction impressionnante de l’Ecosport que nous avons vu au fil des ans.

Actuellement, Ecosport est livré avec un moteur diesel de 1,5 litre et un moteur à essence de 1,5 litre, tous deux associés à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de série et les variantes à essence reçoivent également une boîte de vitesses automatique. Le moteur à essence est parmi les plus puissants de la catégorie, produisant 122 ch et 150 Nm de couple maximal.

Les caractéristiques à bord de l’Ecosport comprennent un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces, Android Auto et Apple CarPlay, des phares automatiques, des essuie-glaces automatiques à détection de pluie, un régulateur de vitesse, un toit ouvrant électrique, des jantes en alliage de 17 pouces, six airbags, une caméra de stationnement arrière et un contrôle de traction. Les prix commencent à Rs 8,19 Lakhs jusqu’à Rs 11,73 Lakhs (ex-salle d’exposition).