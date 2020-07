«  For All Mankind  » entre dans l’ère de la navette avec un premier aperçu de la deuxième saison de la série Apple TV +

La course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique se chargera en territoire inconnu – et l’histoire, basée sur le premier regard sur la deuxième saison de « For All Mankind ».

Le créateur Ronald D. Moore a présenté un aperçu du deuxième volet de la série lors d’un panel virtuel San Diego Comic-Con @ Home qui a été diffusé samedi 25 juillet sur YouTube. «Pour toute l’humanité», qui a fait ses débuts sur le service premium Apple TV + en novembre 2019, explore ce qui aurait pu arriver aux programmes spatiaux des deux pays si les Soviétiques avaient battu les Américains pour faire atterrir le premier homme sur la lune il y a 50 ans.

Les co-stars de « For All Mankind » Joel Kinnaman (« Edward Baldwin »), Michael Dorman (« Gordo Stevens »), Sarah Jones (« Tracy Stevens ») Shantel VanSanten (« Karen Baldwin »), Jodi Balfour (« Ellen Wilson » ), Wrenn Schmidt (« Margo Madison »), Sonya Walger (« Molly Cobb ») et Krys Marshall (« Danielle Poole ») ont rejoint Moore et les producteurs exécutifs Matt Wolpert et Ben Nedivi pour l’événement, qui a également discuté des faits saillants de la première saison .

La navette spatiale Columbia retourne sur Terre – depuis la Lune? – dans le premier teaser de la deuxième saison de « For All Mankind » d’Apple TV +. (Crédit d’image: Apple TV +)

L’histoire réelle du programme d’alunissage Apollo de la NASA servi de point de départ pour les 10 premiers épisodes de la série, qui se sont déroulés entre 1969 et 1974. La deuxième saison fait un bond d’une décennie avant le début des années 1980.

Le nouveau teaser d’une minute s’ouvre sur une vue de la Terre et de la Lune depuis l’espace lointain. La majesté, cependant, est éphémère, comme l’avertit la voix de Ronald Reagan, «la plus grande menace à laquelle les États-Unis sont confrontés est celle de l’Union soviétique».

« L’histoire a demandé beaucoup aux Américains de notre temps, beaucoup nous avons déjà donné. Nous devons être prêts à donner beaucoup plus », dit Reagan. « Nous devons maintenir la paix par la force aussi longtemps que nécessaire. »

Soulignant – et marquant – les paroles du président, sont les premiers temps de la chanson de 1983 d’Eurythmics « Sweet Dreams (Are Made of This) ». (En remarque, la vidéo musicale de la même piste a commencé avec Annie Lennox, accompagnée d’images d’un lancement de Saturn V et des astronautes d’Apollo 11, faisant de la chanson un choix approprié.)

Le teaser « For All Mankind » comprend des scènes montrant un contrôle de mission amélioré de style Apollo, une version étendue du Base lunaire Jamestown (comme établi pour la première fois dans la première saison) et un lancement de navette spatiale. La vidéo révèle également 10 astronautes marchant sur la lune en même temps – presque autant que la douzaine qui ont déjà marché sur la lune, par paires de seulement deux, dans l’histoire réelle – et des cosmonautes soviétiques portant ce qui semble être inspiré de Sokol. combinaisons de pression sur la surface lunaire.

C’est une autre paire de scènes, cependant, qui se démarque vraiment comme détournant la chronologie de « For All Mankind » de la nôtre.

Un bref segment montre la navette spatiale Columbia beaucoup plus loin dans l’espace que le vrai véhicule n’a jamais volé ou n’a pu l’atteindre. La planète Terre est vue en entier, ce qui suggère que l’orbiteur ailé peut être proche ou sur le chemin du retour de la lune.

Et puis il y a les astronautes américains armés.

Les astronautes de la NASA prennent les armes sur la lune dans le premier teaser de la deuxième saison de « For All Mankind » d’Apple TV +. (Crédit d’image: Apple TV +)

Dans plusieurs clips rapides, des membres d’équipage en combinaison spatiale sont montrés sur la lune tenant des armes semi-automatiques qui ont un style similaire à celui des outils lunaires Apollo. Pourquoi les astronautes portent des fusils, ou pourquoi un chef militaire (un officier dans un certain type de Force spatiale?) Recommande que « la lune passe à Defcon 3 » reste sans réponse.

« Une fois que nous avons fait cette chose, il n’y a plus de retour en arrière », prévient l’astronaute Ed Baldwin (Kinnaman), juste avant que le teaser ne passe à la carte de titre annonçant la saison deux.

Une date de première pour la nouvelle saison n’a pas été publiée. Saison 1 de « For All Mankind » reste disponible pour le streaming sur le service Apple TV +.

