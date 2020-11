Football en direct aujourd’hui: matchs, appariements, équipes

Aujourd’hui encore, dans le monde du football, les matches internationaux et de clubs sont imminents. Vous pouvez découvrir quels matchs tests, matchs de qualification et matches de championnat se déroulent aujourd’hui ici chez SPOX.

Il n’y aura pas de matches internationaux en Europe aujourd’hui (16 novembre), mais sur d’autres continents.

Huit matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique sont attendus aujourd’hui, entre autres les équipes nationales d’Algérie et du Cameroun. Les matchs de qualification débuteront à 14 heures et 17 heures, heure d’Europe centrale.

Il y aura également trois matchs amicaux aujourd’hui.

Il se passe également quelque chose dans le football de clubs allemand. Lors de la 10e journée de la 3e division, le SC Verl accueillera le VfL Lübeck à 19 heures.

© imago images / ZUMA Press

Démarrer Accueil Un moyen concurrence 14 heures Au Swaziland Congo Qualification Coupe d’Afrique des Nations 14 heures Malawi Burkina Faso Qualification Coupe d’Afrique des Nations 14 heures Sao Tomé et Principe Afrique du Sud Qualification Coupe d’Afrique des Nations 14 heures Soudan du sud Ouganda Qualification Coupe d’Afrique des Nations 14 heures Zimbabwe Algérie Qualification Coupe d’Afrique des Nations 15h Ver. Émirats Arabes Bahreïn Match amical 16 heures Jordan Syrie Match amical 17 heures Botswana Zambie Qualification Coupe d’Afrique des Nations 17 heures Gambie Gabon Qualification Coupe d’Afrique des Nations 17 heures Mozambique Cameroun Qualification Coupe d’Afrique des Nations 19 heures SC Verl VfL Lübeck 3. Ligue 20h45 Etats-Unis Panama Match amical

Le match de troisième division d’aujourd’hui entre le SC Verl et Lübeck peut être vu au Magenta Sport. Le fournisseur de télévision payante du Telekom détient les droits de diffusion de l’ensemble de la 3e division. Les rapports préliminaires du jeu seront diffusés à partir de 18h45.

Pour accéder à la transmission, un Magenta–sportAbonnement requis. Cela coûte pour Telekom-Les clients les 12 premiers mois rien, seulement après la fin de l’année les frais mensuels sont de 4,83 euros. Ne pas-Telekom-Les clients doivent payer 16,53 euros par mois pour l’abonnement mensuel et 9,70 euros par mois pour l’abonnement annuel.

Pour ceux qui ne le font pas Magenta–sport-Abo: Vous pouvez suivre le match entre Verl et Lübeck en direct dans le téléscripteur en direct. SPOX affiche les événements les plus importants du jeu en direct et en détail pour vous.

Cliquez ici pour accéder au téléscripteur en direct: SV Verl – VfL Lübeck.

Coupe d’Afrique: un aperçu des vainqueurs passés

L’Algérie a remporté la dernière Coupe d’Afrique des Nations en 2019. En 2022, la nation autour du joueur vedette Riyad Mahrez veut défendre le titre.