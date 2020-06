Foot, Premier League : Manchester City a malmené Arsenal pour la reprise

Les Citizens ont fait vivre un cauchemar aux joueurs d’Arsenal lors de la reprise du championnat. Après avoir écopé d’un carton rouge, les Gunners ont dû continuer le match à 10 contre 11. Ils ont été battus sur le score de 3 buts à 0.

De la pluie, une pelouse parfaite et des stars, tout était fin prêt pour la reprise de la Première League. Suite au match qui opposait Aston Villa à Sheffield et qui s’est conclu par un score nul, Manchester City a de son côté remporté son match face à Arsenal grâce aux buts de buts de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne et Phil Foden. Les Cityzens confortent ainsi leur deuxième place derrière Liverpool. Arsenal quant lui reste à la 10e position.

Une reprise difficile pour les Gunners

Les hommes de Mikel Arteta ont entamé un début de match compliqué. À la quatrième minute de jeu, ils ont encaissé un coup franc direct de Kevin De Bruyne. Et comme les mauvaises choses n’arrivent jamais toutes seules, Granit Xhaka a été contraint de quitter la pelouse sur civière à la septième minute à cause d’une blessure à la cheville. Quinze minutes plus tard, c’est au tour de son coéquipier Pablo Martin de sortir après avoir été touché au mollet. Une situation qui a permis aux Cityzens de gagner en confiance surtout qu’ils étaient restés 3 mois sans compétition.

Le gardien de but d’Arsenal a été parfait devant les successions d’attaques de la part des Cityzens. Il s’est notamment interposé face aux tirs croisés de Sterling à la 35e et 36e minute de jeu. Puis, il a arrêté une frappe puissante de Silva à la 38e minute. Mais malgré les efforts de Leno, gardien d’Arsenal, Raheem Sterling a inscrit son premier but de l’année juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Cityzens n’ont pas caché leur intention de battre rapidement les Gunners. Le défenseur brésilien d’Arsenal a en quelque sorte facilité la tâche des Cityzens en leur concédant son 4e penalty de la saison. Kevin De Bruyne l’a transformé à la 51e minute.