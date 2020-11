Fnatic rachèterait Nisqy à Cloud9

Ce fut une intersaison chargée pour beaucoup League of Legends équipes en Europe et en Amérique du Nord, notamment avec des équipes en tête du classement de la saison régulière. Selon un rapport d’EsportsManiacos, Fnatic devrait racheter Nisqy, l’actuel Cloud9 mid laner pour la saison 2021.

L’accord a également été rapporté par Jacob Wolf, qui a déclaré que le mid laner belge signera un nouvel accord avec l’équipe le lundi 16 novembre. Cela signifie que C9 recherchera un nouveau mid laner, ce qui correspond aux rapports précédents que a déclaré que l’équipe était parvenue à un accord pour signer la superstar mid laner Perkz.

Nisqy a rejoint C9 à la fin de 2018, après le départ de Jensen, le mid laner de longue date de l’équipe, pour Team Liquid. Pendant son temps avec la formation, Nisqy a aidé l’équipe à atteindre deux finales LCS, et il a remporté un championnat LCS lors du Spring Split 2020.

Malheureusement pour l’équipe, au cours de la saison suivante, C9 a échappé à sa domination sur les LCS en perdant plusieurs matchs dans la seconde moitié de l’été. Il était clair que la liste avait perdu son emprise sur la méta et qu’ils n’étaient pas en mesure de prendre le contrôle avant les séries éliminatoires.

Ce fut l’un des ralentissements les plus rapides de toutes les meilleures équipes, et pendant l’intersaison, l’organisation n’a pas mis longtemps à apporter des changements. Parallèlement au départ de Nisqy, l’équipe a remplacé la meilleure lanière de longue date Licorice par la meilleure lanière de l’Académie Fudge. L’équipe s’est également séparée de Reapered et l’a remplacé par l’ancien jungler et entraîneur de position, Reignover.

De l’autre côté, Nisqy reprendra la voie médiane du LEC avec Fnatic. Cela signifie que l’actuel mid laner Nemesis de l’équipe sera disponible au rachat lorsque la période d’agence libre mondiale ouvrira ce lundi prochain.

