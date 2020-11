FlyQuest recrute le jungler Josedeodo pour remplacer Santorin

in

FlyQuest a acquis l’un des plus grands League of Legends stars – et il fera ses preuves dans le LCS.

Brandon Joel «Josedeodo» Villegas, originaire d’Argentine, a rejoint FlyQuest pour remplacer Santorin au poste de jungle, a annoncé aujourd’hui l’organisation. Santorin, qui était avec FlyQuest depuis mai 2018, a officiellement rejoint Team Liquid plus tôt dans la journée aux côtés d’Alphari.

Le joueur de 20 ans connu pour son impeccable Lee Sin a passé sa carrière en Amérique latine, notamment pour Rainbow7. Josedeodo a montré son talent sur la scène internationale cette année lorsque Rainbow7 a eu la chance d’assister aux Mondiaux.

Josedeodo a été présenté comme l’un des meilleurs joueurs d’Amérique latine lors des Mondiaux 2020. Mais Rainbow7 a terminé parmi les 20 premiers, aux côtés des MAD Lions, après avoir échoué à passer la phase de groupes de play-in. Rainbow7 a perdu contre l’équipe de la LPL LGD Gaming dans la phase à élimination directe 3-0, qui a conclu sa course aux Mondiaux.

Mais Josedeodo a de grandes chaussures à remplir. Santorin est considéré comme l’un des meilleurs junglers du LCS. Le Danois a quitté FlyQuest le 6 novembre après que l’organisation lui ait accordé la permission d’explorer d’autres opportunités, ce qui l’a finalement conduit à rejoindre Liquid plus tôt dans la journée.

FlyQuest, une équipe qui était auparavant considérée comme un outsider dans le LCS, a apporté des changements drastiques pour concourir au plus haut niveau en Amérique du Nord. Le bot laner WildTurtle et le mid laner PowerOfEvil ont tous deux quitté la liste ce mois-ci. Selon Jacob Wolf, un autre rival de LCS, TSM, devrait acquérir PowerOfEvil pour remplacer Bjergsen, tandis que WildTurtle a rejoint CLG.