Flume est l’une des meilleures API de la Nouvelle-Angleterre – betanewsfr

La bière fraîche est l’une des meilleures choses au monde, en particulier la bière houblonnée fraîche, et c’est quelque chose que je ne prends pas à la légère ou pour acquis. Donc, quand je vois de superbes API qui datent de moins de deux semaines, j’ai tendance à être très excité.

Ce simple intermède nous amène au Flume de Battery Steele, qui a été mis en conserve il y a exactement deux semaines le jour où je l’ai ouvert. Je pense que j’ai en fait trouvé des canettes avec moins d’une semaine auparavant, ce qui est assez incroyable et un excellent argument de vente pour ces gars-là. BS est une brasserie située sur Industrial Way à Portland, dans le Maine, une rue qui est à peu près la «rangée des brasseurs», qui abrite Allagash, Foundation, Austin Street et Definitive brewing companies. Je ne plaisante pas quand je dis que vous pouvez passer tout un après-midi rien que dans ces brasseries, et que vous feriez essentiellement le bar dans une seule rue (en fait, cela ressemble plus à une place). C’est intense. Et cette bière aussi.

Flume est un double IPA de style Nouvelle-Angleterre sauté avec Citra et Mosaic. Cela semble simple, bien sûr, mais cette bière a un goût bien meilleur que de nombreuses bières d’un calibre similaire avec des recettes et des ingrédients similaires.

La coulée est d’une couleur orange opaque et trouble avec une tête dense et épaisse de mousse blanc osseux qui laisse une excellente dentelle cohérente. Les cuisses sont belles aussi, la mousse laissée par le col dissipant restant entièrement connectée au corps principal de la bière. C’est un spectateur, tant que vous êtes un fan dévoué des IPA de la Nouvelle-Angleterre.

Le nez est doux et épais, avec des arômes intenses de houblon allant des fruits tropicaux (papaye et mangue) aux agrumes brillants et collants (pamplemousse / tangelo, pulpe d’orange) avec un peu de résine de pin. C’est très en avant avec le houblon Citra et Mosaic, ce qui signifie qu’il y a probablement une immense charge de «houblon sec» ou de houblon ajouté pendant / après la fermentation. Ces houblons ensemble sont une sorte de combinaison de «victoire automatique» dans le monde des IPA à sauts secs, mais ici, ils font encore mieux ensemble que prévu. Cette bière est si brillante, vive, fruitée et juteuse… et c’est avant de goûter à son goût.

Mes premières gorgées sont souples et souples, avec une bonne combinaison d’agrumes et de fruits tropicaux soutenus par un corps de malt moelleux et moelleux qui se révèle définitivement axé sur le blé et l’avoine, deux grains non orge utilisés dans les NEIPA qui ont tendance à ajouter à la texture lisse de ce style. La première vague est un peu amère, avec des notes de pin et de goyave suivies d’un gros coup de mangue, de papaye, de mandarine et de zeste de pamplemousse. La sensation est superbe, comme mentionné, mais la carbonatation est également impartiale et lui confère une superbe buvabilité.

Il est également surprenant de noter qu’il s’agit d’un double IPA à 8% qui goûte à peine sa force, car il n’y a aucune sensation ni saveur d’éthanol perceptible. Je pense que tous les houblons évincent ça, et c’est une belle chose.

Tant que cela sera fait, je continuerai à l’acheter et à le présenter comme l’un des meilleurs exemples du double style IPA de la Nouvelle-Angleterre. Batterie Steele cloue celui-ci!

Batterie Steele’s FlumeStyle: Double IPA style Nouvelle-AngleterreABV: 8%

NOTATIONSApparence: 4.25 / 5Parfum: 4,5 / 5Goût: 4,5 / 5Bouche: 4,5 / 5Global: 4,5 / 5