Florian Kohfeldt ne voulait pas du tout devenir entraîneur professionnel

Florian Kohfeldt est entraîneur-chef du Werder Brême depuis trois bonnes années – bien que le joueur de 38 ans n’ait jamais voulu travailler pour les professionnels au début de sa carrière. « C’était complètement hors de question pour moi pendant mon séjour au centre de performance », a déclaré Kohfeldt Image de sport. Mais après la libération d’Alexander Nouri, le besoin du Weser était soudainement grand.

« Quand Frank (Baumann, d. Red.) M’a posé la question, je n’ai pas hésité. La seule chose était: Werder me demande de l’aide – alors je vais le faire! » L’entraîneur-chef a été promu et a siégé sur le Werder Bank pour la première fois le 3 novembre 2017. Son pire moment depuis: le 1: 3 à Mayence 05 lors de la 33e journée de la saison dernière. Werder a misé sur la dernière chance de se sauver directement de la relégation.

« Ce fut un match après lequel j’ai eu des nuits blanches », a déclaré Kohfeldt: « C’était mon moment le plus difficile en tant qu’entraîneur du Werder. J’ai beaucoup réfléchi à la façon dont les choses devraient continuer – mais j’ai essayé de trouver des solutions pour le match le plus rapidement possible. travailler contre Cologne. «

Avec le 6: 1 suivant contre le FC Köln, le Werder a atteint la relégation contre le FC Heidenheim – et a réussi à rester en détention.