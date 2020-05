Flèche vétéran Marc Guggenheim – / Film

Dans les années 1990, Dead Pool créateur de bandes dessinées Rob Liefeld a créé un personnage nommé John Prophet qui est apparu dans Youngbloods avant de se transformer en son propre titre. L’ancien président de production de Warner Bros., Jeff Robinov’s Studio 8, développe un Prophète film centré sur ce personnage, un supersoldat qui est gelé cryogéniquement et se réveille des années dans le futur, et maintenant le film a trouvé un écrivain. Marc Guggenheim, qui a développé The CW’s La Flèche et DC’s Legends of Tomorrow, abordera le scénario.

Liefeld, un styliste emblématique qui est pratiquement devenu le visage de la bande dessinée dans les années 1990, a essentiellement créé Prophet comme une anti-version extrême de Captain America. John Prophet est un supersoldat impitoyable amélioré par l’ADN de l’époque de la Seconde Guerre mondiale qui est mis sur la glace pendant des décennies, Le démolisseur-style. Mais quand il se réveille dans le futur, il se rend compte qu’il s’est réveillé des années avant qu’il ne soit censé le faire, donc il n’a pas de mission définie et doit retrouver son humanité dans un monde inconnu.

Le parcours original de Liefeld sur la série souffrait des mêmes inconvénients que de nombreuses bandes dessinées de cette époque. L’action sur le fond semblait être le nom du jeu à l’époque, et c’est ce qui s’est vendu. Mais Prophète a été redémarré en tant que bande dessinée plus expérimentale il y a quelques années, et c’est là que les choses se sont vraiment intéressant. La nouvelle version ressemble plus à une histoire expérimentale, avec un dialogue limité, des visuels sauvages et d’énormes idées swing-for-the-fences qui semblent être le type de narration audacieuse qu’aucun studio n’essaierait de reproduire sous forme de film. (Un petit avant-goût de la version remaniée: l’histoire se déroule dans 10 000 ans dans le futur, où Prophète visite un vaisseau spatial extraterrestre anciennement vivant et rejoint une caravane où des extraterrestres mangent les déchets des créatures devant eux. I oser Hollywood pour essayer de dépeindre cela.)

Cette adaptation est en préparation depuis 2018, et Liefeld expliquait à l’époque que la version cinématographique commencerait par ProphèteLes origines des années 1990 sans s’appuyer sur un scénario spécifique pour l’inspiration. Cela ressemble donc à Guggenheim – dont les crédits incluent également Eli Stone, Percy Jackson: la mer des monstres, et le La lanterne Verte film qui a été critiqué Dead Pool, aura une certaine liberté pour donner sa propre tournure aux choses. Naturellement, ce film est destiné à lancer une franchise, alors peut-être qu’ils obtiendront les intrigues de redémarrage dans les suites éventuelles. Deadline a d’abord rapporté les nouvelles de l’implication de Guggenheim.

Adrian Askarieh (Hitman: Agent 47), Brooklyn Weaver (Courir toute la nuit) et Rob Liefeld produisent, mais il n’y a pas encore de réalisateur à bord et on ne sait pas quand la production pourrait commencer.

