Fleabag Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et choses générales sur la série !!!

– – – La fondatrice et vedette de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, a montré pourquoi le personnage populaire de la saison 2, The Priest – The Hot Priest, comme de nombreux amoureux l’ont surnommé – est en mesure de briser le quatrième mur comme Fleabag peut. Aucune autre personnalité ne le fait ni ne remarque qu’elle le fait bien que Fleabag regarde souvent et parle directement à la caméra pendant le spectacle. Mais non seulement, quand le prêtre arrive sur les lieux, il l’appelle sur le fait qu’elle semble parler à quelqu’un, mais il regarde la caméra et crie. S’exprimant pendant The Making of Fleabag, dans le cadre de BAFTA Television: The Sessions, Waller-Bridge a révélé qu’elle voulait que la relation de Fleabag avec la caméra et le public soit reflétée par la connexion de The Priest avec Dieu – puisque les deux personnages se sentent constamment comme s’ils sont observés par une existence à laquelle ils veulent se décrire. « [Fleabag] inclut une connexion avec la caméra tout au long du processus et c’était intéressant d’avoir quelqu’un qui a un objet similaire », a-t-elle expliqué. «Il est le cas reflété qu’il a Dieu. Pour elle, c’est de savoir si elle peut ou non abandonner la caméra, et elle est témoin de la caméra tout au long et à long terme, le problème majeur. «Et il est vu par Dieu tout le temps et a toujours besoin de vérifier cela tout le temps. Et à la fin, c’est la même question, de sorte que j’ai juste eu l’impression que ce serait un très bon moyen de refléter les voyages de chacun. Leurs voyages finissent par les mener tout en mettant fin à sa relation et The Priest choisit de rester dans la prêtrise alors que Fleabag choisit de dire adieu à la caméra et donc à la présence qui la regarde. L’actrice et auteure, qui a également travaillé sur Killing Eve et le film le plus en vogue de James Bond No Time To Die, a également déclaré qu’elle ne pensait pas que Fleabag parlait à qui que ce soit en particulier lorsqu’elle abat le quatrième mur, mais tente plutôt de découvrir un certain type de validation. «J’avais l’impression que c’était symbolique de quelque chose que je ne peux pas expliquer … J’ai l’impression que c’est cette anxiété d’être observé et de se sentir observé et de se sentir comme si on ne vous regardait pas, fait exactement ce que vous faites compte pour n’importe quoi, est-ce ça compte? » Elle a expliqué. « Elle est toujours aux prises avec ce besoin pour le spectateur d’être là, de la valider et de la laisser seule pour qu’elle puisse vivre les choses par elle-même. » Waller-Bridge a dit à plusieurs reprises qu’elle prévoyait une série de cette comédie dramatique acclamée par la critique, mais elle a admis qu’elle pourrait être tentée de revenir dans la vie. «Quand j’ai 50 ans, peut-être, quand vous savez qu’il y a eu une vie vécue et que c’est un autre visage qui regarde dans le baril», a-t-elle expliqué. Pendant ce temps, Fleabag est nominé pour trois BAFTA TV Craft Awards et quatre BAFTA TV Awards cette saison. – – –

